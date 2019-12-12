TED Rönesans Koleji'nden "Yeterince Ebeveynlik: Öz Yeterlilik Anne Baba Sempozyumu" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TED Rönesans Koleji'nden 'Yeterince Ebeveynlik: Öz Yeterlilik Anne Baba Sempozyumu' - Son Dakika Ekonomi

TED Rönesans Koleji'nden "Yeterince Ebeveynlik: Öz Yeterlilik Anne Baba Sempozyumu"

6 saat önce

TED Rönesans Koleji, sorumluluk duygusu yüksek, kendini tanıyan ve öz farkındalığı olan çocuklar yetiştirmeyi hedefleyen aileleri, "Yeterince Ebeveynlik: Öz Yeterlilik Anne Baba Sempozyumu"nda ağırlayacak.

TED Rönesans Koleji'nden

TED Rönesans Koleji, sorumluluk duygusu yüksek, kendini tanıyan ve öz farkındalığı olan çocuklar yetiştirmeyi hedefleyen aileleri, "Yeterince Ebeveynlik: Öz Yeterlilik Anne Baba Sempozyumu"nda ağırlayacak.

TED Rönesans Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, alanında önemli pedagog ve eğitmenlerin atölye çalışmaları ve konuşmalarıyla yer alacağı sempozyuma katılım için başvurular alınmaya başlandı.

Gelecekte en çok ihtiyaç duyulacak becerileri kapsayan "öz yeterlilik" kavramı, öz güvenli, sorumluluk sahibi, duygu yönetimine, sorun çözme becerisine sahip bireyler olarak yetişen çocukların ortak özelliği olacak.

Bu doğrultuda TED Rönesans Koleji Psikolojik Danışmanlık Bölümü, öğrencilerinin sosyal ve duygusal gelişimlerinde en önemli kişiler olan anne babaları da desteklemeyi önemsiyor.

Mutlu ve kendi yaşamlarını yönetebilen yetişkinler olacak çocukların gelişimine katkı sağlamak isteyen anne babalar, 14 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinliğe katılmak için kolejin internet sitesinden ücretsiz katılım formunu doldurabiliyor.

Açılış konuşmasını uzman psikolog-danışman Feriha Dildar'ın yapacağı sempozyum, akademisyen ve yazar Bahar Eriş ile devam edecek.

Felsefe, doğa, farkındalık, öz güven ve disiplin gibi öz yeterliliğe etki eden farklı temalardan oluşan 10 farklı atölye çalışmasının ardından sempozyum, klinik psikolog ve psikanalist Dr. Neslihan Zabcı'nın konuşmasıyla sona erecek.

Anne, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:52 Kaynak: AA
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