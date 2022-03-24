Tedavisi için gereken para toplandı, SMA'lı Defne Dubai'ye gidecek - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesinde yaşayan, İzmirli Işıkdere ailesinin Spinal Müsküler Atrofi (SMA) ile mücadele eden 3,5 yaşındaki kızları Defne Işıkdere için geçen yıl başlatılan yardım kampanyasında tedavide gereken 1 milyon 821 bin 887 dolar toplandı. Minik Defne, tedavisi için ailesiyle Dubai'ye gidecek.

İzmir'de oto yedek parça satışı yapan Murat Işıkdere (36) ile Fatma Öznur Işıkdere'nin (28) 2 çocuğundan, SMA hastası Defne Işıkdere için geçen yıl 7 Haziran'da, İzmir Valiliği'nden alınan izinle yardım kampanyası başlatıldı. Muğla'nın Datça ilçesinden, Datça Engelim Olmayın Derneği öncülüğünde yurt genelinde yaygınlaştırılan kampanya, kısa sürede büyüdü. Minik Defne'nin tedavisi için gereken 1 milyon 821 bin 887 dolar toplandı. Defne'nin ailesiyle gen tedavisi için 30 Mart'ta Dubai'ye gideceği öğrenildi.