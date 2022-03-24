Tedavisi için gereken para toplandı, SMA'lı Defne Dubai'ye gidecek - Son Dakika
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Tedavisi için gereken para toplandı, SMA'lı Defne Dubai'ye gidecek

24.03.2022 13:37
Tedavisi için gereken para toplandı, SMA'lı Defne Dubai'ye gidecek

MUĞLA'nın Datça ilçesinde yaşayan, İzmirli Işıkdere ailesinin Spinal Müsküler Atrofi (SMA) ile mücadele eden 3,5 yaşındaki kızları Defne Işıkdere için geçen yıl başlatılan yardım kampanyasında tedavide gereken 1 milyon 821 bin 887 dolar toplandı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde yaşayan, İzmirli Işıkdere ailesinin Spinal Müsküler Atrofi (SMA) ile mücadele eden 3,5 yaşındaki kızları Defne Işıkdere için geçen yıl başlatılan yardım kampanyasında tedavide gereken 1 milyon 821 bin 887 dolar toplandı. Minik Defne, tedavisi için ailesiyle Dubai'ye gidecek.

İzmir'de oto yedek parça satışı yapan Murat Işıkdere (36) ile Fatma Öznur Işıkdere'nin (28) 2 çocuğundan, SMA hastası Defne Işıkdere için geçen yıl 7 Haziran'da, İzmir Valiliği'nden alınan izinle yardım kampanyası başlatıldı. Muğla'nın Datça ilçesinden, Datça Engelim Olmayın Derneği öncülüğünde yurt genelinde yaygınlaştırılan kampanya, kısa sürede büyüdü. Minik Defne'nin tedavisi için gereken 1 milyon 821 bin 887 dolar toplandı. Defne'nin ailesiyle gen tedavisi için 30 Mart'ta Dubai'ye gideceği öğrenildi.

Datça Engelim Olmayın Derneği Başkanı Dilek Dündar, Defne'nin sağlığına kavuşabilmesi için yüz binlerce kişinin seferber olduğunu söyledi. Defne'nin tedavisi için yardım seferberliği örneği yaşandığını belirten Dündar, "İzmir ile başlayarak, Muğla ve Datça'nın katılımıyla Avrupa ülkeleri ve ABD'ye kadar tüm dünyaya yayılan kampanyaya her yaştan insan destek verdi. SMS'lerin yanı sıra konserler, yemekler düzenlendi. Çocuklar bile kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarıyla kampanyaya katıldı. Defne bebek, şarkı söylemeyi çok sevdiği için her biri 50 TL değerinde olmak üzere sembolik olarak müzik notası toplamaya başladık. Bugün itibarıyla toplam 1 milyon 821 bin 887 ABD doları karşılığı, 27 milyon TL yardım parası ile ulaştığımız nota sayısı 540 bin adet olarak gerçekleşti" dedi.

Tedavisi için gereken para toplandı, SMA'lı Defne Dubai'ye gidecek
Tedavisi için gereken para toplandı, SMA'lı Defne Dubai'ye gidecek
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DATÇA'DA DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ DATÇA'DA DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ Piyasalarda gün ortası Piyasalarda gün ortası

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tedavisi için gereken para toplandı, SMA'lı Defne Dubai'ye gidecek - Son Dakika


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