Tedesco: '1 Forvete İhtiyacımız Var' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Tedesco: '1 Forvete İhtiyacımız Var'

25.01.2026 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, forvet ihtiyacının acil olduğunu ve Nesyri'nin takımda kaldığını belirtti.

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "1 forvete ihtiyacımız var. Sürpriz değil, sır değil. Ben burada olduğumdan beri bakıyoruz. Nesyri burada olduğu sürece bizim futbolcumuz. Forvet baktığımız da doğru" dedi.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Bugün kendisini formsuz bulup bulmadığıyla ilgili gelen soru üzerine Tedesco, "Bugün iyi bir maç çıkarttık. Sezonun ilk yarısındaki Göztepe maçını izlediniz, ben o maç izlememiştim. Maçı kontrol ettik. Yiğit Efe de çok iyi performanslar gösteriyordu. Bugün de ilk 11'de başladı. Rakibin atacağı uzun toplara karşılık uzun oyunculara ihtiyacımız vardı. İlk faulde sarı kart aldı. Net bir sarı karttı. Ondan sonra bir stoper için oyunu kontrol etmek kolay olmuyor. Golde büyük bir hata yaptı. Biri suçlanacak ise o Yiğit Efe olmamalı. Genç ve potansiyelli bir oyuncu. Mert Müldür'de fiziksel bir yük vardı. İsmail sakatlanarak çıktı. Mert 45'ten fazla oynasa sakatlık ihtimali vardı. Değişiklik yapmak durumundayız. Bükreş'te kimi oynatacağımı bilmiyorum. Bu değişiklikleri yapmam gerekiyor çünkü oyuncular limitte" diye konuştu.

'2 PUAN KAYBETTİK, SEZONU KAYBETMEDİK'

Değişiklik hakkı olmasına rağmen En-Nesyri'nin oyuna girmeme nedeninin sorulması üzerine Tedesco, "Bugün sahaya baktığımızda Duran, Talisca, Asensio, Musaba sahadaydı. Çok fazla ofansif oyuncumuz vardı. Golü bulmamız gerekiyordu. Mert'in girdiği net bir pozisyon vardı. Bilerek atmadık değil. Ben Nesyri'yi sormanıza şaşırıyorum. Daha önce Mert Müldür'ün Fenerbahçe seviyesinde olmadığını sordular. Bugün neden oynamadı deniliyor. İyi oynayan, tehlikeli bir takıma karşı oynadık. 2 puan kaybettik, sezonu kaybetmedik. Bundan dersler çıkartıp, önümüze bakmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

'BU MAÇTAN DERSLER ÇIKARMAMIZ GEREKİYOR'

Rakibin ilk şutunda golü bulduğuna dikkat çeken Tedesco, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kalecilerin ilk olarak top kurtarması gerekiyor. Bu sadece Türkiye'de değil her yerde böyle. Kalecilerin ilk işi. Stoperlerin ilk işi de savunma yapmak. Alanyaspor maçında ilk şut gol oldu. Bugün de 24'üncü dakikada rakibimizin ilk şutu gol oldu. Ben de bu topların gol olmasını istemezdim. Aslında buna hataların zincirlemesi diyebiliriz. 5 tane hatanın arka arkaya gelmesi gibi. Şanssızız. İlk şutta gol yedik. İyi bir performans sergiliyorduk. Yüzde 80'den fazla topa sahip olduk. Musaba'nın direkten dönen şutu var. 1-1 bitmesi üzücü. Bu maçtan dersler çıkarmamız gerekiyor. Ederson da üst seviye bir kaleci."

'İMKANIM OLSA İSMAİL'İ DE DİNLENDİRECEKTİM'

Göztepe'nin hakkının verilmesi gerektiğini söyleyen Domenico Tedesco, "Rakibin hakkını vermemiz gerekiyor. Oynamak istedikleri profile uygun oyuncular almışlar. Ben detaylı olarak Göztepe'yi bilmiyordum. Attıkları goller, kornerlerde, taçlarda tehlikeli bir takım. İkinci top uzmanı bir takım. Biz de iyi bir oyun sergiledik. Özelliklerde kenarlarda çoğalmalar yaptık. Doğru zamanda oyunun yönünü değiştirdik. Bize o baskıyı yapmayı başaramadılar. Golü atmamız gerekiyor. Aston Villa şiddeti yüksek bir maçtı. İlk 11'de 4 değişiklik yaptık. Aslında 5 değişiklik yapmak istiyordum. Alvarez'i alamadık. Eğer imkanım olsa İsmail'i de dinlendirecektim" ifadelerini kullandı.

'1 FORVETE İHTİYACIMIZ VAR'

Takımın forvet ihtiyacı olup, olmadığı yönünde gelen soru üzerine Tedesco sözlerini şöyle noktaladı:

"1 forvete ihtiyacımız var. Sürpriz değil, sır değil. Ben burada olduğumdan beri bakıyoruz. Nesyri burada olduğu sürece bizim futbolcumuz. Forvet baktığımız da doğru."

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tedesco: '1 Forvete İhtiyacımız Var' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanada Başbakanı Carney Trump’a meydan okudu Kanada Başbakanı Carney Trump'a meydan okudu
Dans boyunca damada sarıldı Gelinin tepkisini görmeniz lazım Dans boyunca damada sarıldı! Gelinin tepkisini görmeniz lazım
Malatya’da nişan töreninde panik anları Malatya'da nişan töreninde panik anları
Minneapolis’te tansiyon yüksek: ICE operasyonu sonrası NBA maçı ertelendi Minneapolis'te tansiyon yüksek: ICE operasyonu sonrası NBA maçı ertelendi
Barzani’den Şara’ya üstü kapalı tehdit: Asla kabul etmeyiz Barzani'den Şara'ya üstü kapalı tehdit: Asla kabul etmeyiz
ICE karşıtı protestolarda şoke eden olay: Görevlinin parmağını ısırarak kopardılar ICE karşıtı protestolarda şoke eden olay: Görevlinin parmağını ısırarak kopardılar
5 günlük bebeği engelli bırakan vicdansız hemşire teslim oldu 5 günlük bebeği engelli bırakan vicdansız hemşire teslim oldu

00:01
Dışişleri Bakanı Fidan’dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel Zihniyet
Dışişleri Bakanı Fidan'dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel Zihniyet
23:20
Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
22:41
Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü’ne EYP’li saldırı girişimi
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi
22:18
Maganda komşu rastgele ateş açtı, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti Gerçek bambaşka çıktı
Maganda komşu rastgele ateş açtı, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti! Gerçek bambaşka çıktı
22:08
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun’u ayağa kaldırdı
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı
20:48
SDG Suriye’de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
SDG Suriye'de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
20:09
Davos Zirvesi’nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 01:34:33. #7.11#
SON DAKİKA: Tedesco: '1 Forvete İhtiyacımız Var' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.