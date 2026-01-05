Tedesco'dan Süper Kupa Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Tedesco'dan Süper Kupa Açıklaması

Tedesco\'dan Süper Kupa Açıklaması
05.01.2026 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Tedesco, Samsunspor maçı öncesi zorlu bir mücadele bekliyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor ile oynayacakları Turkcell Süper Kupa yarı final maçıyla ilgili, "Zor bir maç olacak. 2-3 gün antrenman yaparak, nerede olduğumuzu anlamak çok kolay değil. İyi bir maç olacak. Bizler de bu maç için hazırız" dedi. Tedesco, Musaba için kararını da bu akşam vereceğini söyledi.

Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesi Yeni Adana Stadyumu'nda ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Fenerbahçe ve Samsunspor teknik direktörleri ile takım kaptanları katıldı. Sözlerine Türkçe olarak başlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco basın mensuplarına, "Herkese iyi akşamlar ve mutlu yıllar" dedi.

"İyi bir maç olacak"

Tedesco, "Burada olduğumuz ve bu maçı oynayacak olduğumuz için mutluyuz. Samsunspor'a karşı bir maç oynamıştık ve bu bizim en iyi maçımız değildi. İyi ve organize bir takıma karşı, kötü bir maç çıkarmıştık. Thomas harika bir iş çıkarıyor, bunu görebiliyorsunuz. Takımlarında kim oynarsa oynasın, zor bir maç olacak. 2-3 gün antrenman yaparak, nerede olduğumuzu anlamak çok kolay değil. Oyuncularımız, bireysel antrenmanlarını sürdürdüler. İyi bir maç olacak. Bizler de bu maç için hazırız" ifadelerini kullandı.

"Musaba kararını bu akşam vereceğim"

Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye yeni katılan Anthony Musaba'nın karşılaşmada oynayıp, oynamayacağının sorulması üzerine Tedesco, "Bunu göreceğiz, bu akşam kararımı vereceğim. İlk izlenimlerim iyi. Takıma katılalı 2 gün oldu. Çok fazla antrenman yapma şansı bulamadı. Hem ligi, hem Samsunspor'u hem de bu maçın Fenerbahçe için önemini biliyor. Ne kadar oynayacağını göreceğiz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Süper Kupa, Samsunspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tedesco'dan Süper Kupa Açıklaması - Son Dakika

Tüm dünya ABD’yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Trump’ın operasyon tehdidine jet yanıt Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
Memur-Sen’den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
Maduro’nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

10:00
Maduro’ya mahkemede beklenmedik protesto Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
09:55
Trabzonspor taraftarı 4-1’in faturasını o isme kesti
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
09:42
Trump’ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD’yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
04:22
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme
Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 10:08:41. #7.11#
SON DAKİKA: Tedesco'dan Süper Kupa Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.