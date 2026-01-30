Tedesco: "Kötü bir maç çıkardık"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, FCSB maçının ardından, "Bugün gerçekten kötü bir maç çıkardığımızı düşünüyorum" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Fenerbahçe, Romanya temsilcisi FCSB ile 1-1 berabere kaldı ve adını play-off turuna yazdırdı. Maçın ardından Teknik Direktör Domenico Tedesco, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Tedesco, "Bugün gerçekten kötü bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Bittiği için mutluyum çünkü gittikçe maç bizim için kötüleşiyordu. Aslında maçın başında oyunu kontrol etmeye çalıştık ki bu tarz maçlarda müsabakayı 25, 30. dakikalarda erkenden bitirebilirsiniz. İkinci golü atarak kolaylaştırabilirsiniz ama biz bugün çok fazla top kaybı yaptık. Rakibe çok fazla top kaybettik. Hatalar yaptık ve rakibin kontratak yapmasına izin verdik. Rakip aslında bizden daha fazla istemedi ama biz onları oyunun içine davet ettik. Oyunun hikayesi bu şekilde. Tabii ki bir üst tura çıkmamız bizler için güzel. 8 maç, bizler için kolay olmadı. Çok fazla zorluk yaşadık. Sadece bugün için değil, genel olarak. Deplasmanda oynadığımız Zagreb maçı zordu. İçeride zorlu rakiplerle oynadık. Aston Villa, Stuttgart, Nice. Lig aşaması bittiği için mutluyuz. Önümüze bakıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL