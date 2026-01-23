Tedesco: 'Pozisyon Ürettik, Savaşmaktan Fazlasını Yaptık' - Son Dakika
Tedesco: 'Pozisyon Ürettik, Savaşmaktan Fazlasını Yaptık'

23.01.2026 00:26
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Tedesco, Aston Villa mağlubiyeti sonrasında takımın performansını değerlendirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Aston Villa mağlubiyeti sonrası, "Bugün savaşmaktan fazlasını yaptığımızı düşünüyorum. Topa sahip olduk, pozisyonlar ürettik. Rakibimiz de pozisyonlar üretti. Bu tarz takımlara karşı cesur oynarsanız alan bırakıyorsunuz. Rakibin 6-7 maçını izledim. Bence hiçbir takım bizim kadar pozisyon üretemedi" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı İngiliz ekibi Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Premier Lig'in şampiyonluk adayı ve Avrupa Ligi'nin favori takımlarından birine karşı oynadıkları hatırlatılırken, takımın seviyesi ile ilgili Tedesco, "Sadece fiziksel olarak değil. Bugün flaş röportajda; 'Fenerbahçe çok iyi savaştı' dediler. Bunu her maç yapıyoruz. Savaşmıyorsak sabahları uyanmak için bir sebebimiz olmaz. Bugün savaşmaktan fazlasını yaptığımızı düşünüyorum. Topa sahip olduk, pozisyonlar ürettik. Rakibimiz de pozisyonlar üretti. Bu tarz takımlara karşı cesur oynarsanız alan bırakıyorsunuz. Bizi kontratak beklediler. Biz takımın kimliğini değiştiremeyiz. Bu şekilde oynamaktan keyif alıyoruz. Rakibin 6-7 maçını izledim. Bence hiçbir takım bizim kadar pozisyon üretemedi. Eğer kötü gününüzde olursanız bu takımlar canınızı yakabiliyorlar. Günün sonunda mutlu olmamanız gerekiyor. 3 puanı almak istiyorduk. Bükreş'te son maçımıza çıkacağız. Kısıtlı kadromuz vardı; Matteo ve Musaba kadroda yoktu. Oynadığımız oyundan küçük bir memnuniyet yaşayabiliriz. Skriniar'ın cezalı duruma düştüğünü bilmiyordum. Bu durumla baş etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Youssef bizim oyuncumuz"

"Youssef En-Nesyri'nin transfer olma ihtimali sonrası forvette hangi profilde oyuncu istersiniz?" sorusuna sarı-lacivertlilerin teknik patronu, "Youssef bizim oyuncumuz. Her zaman olduğu gibi transfer dedikodularıyla ilgili yorum yapmayacağım. Bu gece İstanbul'a geliyor. Yarın kendisini göreceğim. Şu anda resmi bir durum yok" diye konuştu.

"Talisca ile bugün başlama imkanım yoktu"

Tedesco, İngiliz ekibine karşı sahadaki diziliş ve taktiğe dair, "Arkada 3'lü oynamadık. Efe bugün sağ bekte oynadı. Bizler oyun kurulumunda çok esnek profil sergiliyoruz. Alanya maçında Efe biraz daha sabit geride kalan bek gibi oynadı. Mert'in öne gitmesini istedik. Bugün 4-2-3-1 formasyonunda oynadık, geride 3+1 pozisyon alıyoruz. 6 numaraları esnek olarak kullanıyoruz. Semedo'nun sakatlıktan gelme sebebiyle yaklaşık olarak 45-60 dakika oynamak durumundaydı. Sakatlığı tekrar ederse sezonu kapatır. Alanyaspor'a karşı 45 dakika, bugün 55 dakika oynadı. Talisca ile bugün başlama imkanım yoktu. 3,5 hafta takımdan uzak kalmıştı. Bugün maksimum 35-40 dakika oynayabilirdi. Bazen bu tarz değişikliklere mecbur kalabiliyorsunuz" dedi.

"Daha ofansif bir karar almak istedik"

İsmail Yüksek'in oyundan çıkma kararına ilişkin Tedesco, "Bu karar İsmail'e karşı alınmış bir karar değildi. Alvarez de 6 haftalık sakatlık yaşamıştı. Fred mi, İsmail mi çıkacak kararını vermek zordu. Fred topla rakip üzerine gitmekte iyi. Biz birazcık daha ofansif bir karar almak istedik. Biraz daha oyun kurucu özelliği olan oyuncuyla devam etmek istedik. Karar tam tersi de olabilirdi" şeklinde konuştu.

"Son maçımızı kazanmak istiyoruz"

Domenico Tedesco, Avrupa Ligi lig aşamasında ilk 8 ile ilgili soruya, "Şu anda sıralamayı bilmiyorum. Diğer karşılaşmaların sonuçlarını bilmiyorum. Bizler son maçımızı kazanmak istiyoruz. Bu turu atlayamazsak da önemli değil. İlk 8 daha iyi olur, maç yapmadan tur atlamış oluruz. Zorlu takvimimiz var. Kalamazsak da taraftarımızın önünde bir maç daha oynarız" yanıtını verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Teknik Direktör, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

