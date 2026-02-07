Tefecilik Operasyonunda 19 Gözaltı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ve Iğdır'da düzenlenen tefecilik operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince tefecilik suçuyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Ekipler, Doğubayazıt ilçesinde 6 ikamet ve 3 işyeri ile Iğdır'da 1 ikamete yönelik düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 1 milyon lira para ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.