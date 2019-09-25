Son Dakika Haberleri: Tehlike arz eden bölgelerde taş duvar çalışmaları devam ediyor
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Tehlike arz eden bölgelerde taş duvar çalışmaları devam ediyor

25 dakika önce

Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Hatay'ın 15 ilçesinde yeni yol, bakım, onarım çalışmalarının yanı sıra tehlike arz eden bölgelerde taş duvar çalışmaları gerçekleştiriyor.

Tehlike arz eden bölgelerde taş duvar çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Ulaşım açısından tehlike arz eden noktalarda köprüler, sulama kanalları, menfezler ve heyelan tehlikesi olan noktalarda da taş duvar çalışması gerçekleştiren HBB ekipleri, Defne ilçesine bağlı Esenlik Caddesi'nde 40 metre uzunluğunda 6 metre yüksekliğinde taş duvar çalışmalarını tamamladı. Ayrıca Arsuz ilçesine bağlı Kurtbağı Mahallesi'nde de 45 metre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğinde taş duvar çalışmalarına devam eden ekipler, vatandaşların güvenliği için sıkı önlemler aldı.

ÇALIŞMALAR İL GENELİNDE DEVAM EDECEK

Toprak kaymalarının önüne geçilmesi adına çalışmalarını il genelinde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, daha rahat ve güvenli bir ulaşım sağlaması adına çalışmalarına il genelinde devam edecek.

Esenlik, Defne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:49 Kaynak: Bültenler
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