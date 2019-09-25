Tehlike arz eden bölgelerde taş duvar çalışmaları devam ediyor

Ulaşım açısından tehlike arz eden noktalarda köprüler, sulama kanalları, menfezler ve heyelan tehlikesi olan noktalarda da taş duvar çalışması gerçekleştiren HBB ekipleri, Defne ilçesine bağlı Esenlik Caddesi'nde 40 metre uzunluğunda 6 metre yüksekliğinde taş duvar çalışmalarını tamamladı. Ayrıca Arsuz ilçesine bağlı Kurtbağı Mahallesi'nde de 45 metre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğinde taş duvar çalışmalarına devam eden ekipler, vatandaşların güvenliği için sıkı önlemler aldı.

ÇALIŞMALAR İL GENELİNDE DEVAM EDECEK

Toprak kaymalarının önüne geçilmesi adına çalışmalarını il genelinde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, daha rahat ve güvenli bir ulaşım sağlaması adına çalışmalarına il genelinde devam edecek.