Tehlikeli Motosiklet Kullanımı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde plakasız motosikletin üzerine yüzüstü yatarak kullanan kasksız sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Karayaka Bulvarı istikametinde yan yana iki motosikletten birinin sürücüsü, aracı üzerine yüzüstü yatarak kullandı. Plakası olmayan motosikleti kasksız süren sürücü, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; yan yana ilerleyen 2 motosikletlinin kask kullanmadığı, plakasız motosikletin sürücüsünün de aracın üzerine yüzüstü yatarak seyrettiği görüldü.