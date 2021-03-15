TEI Türkiye'nin en iyi iş yeri seçildi - Son Dakika

TEI Türkiye'nin en iyi iş yeri seçildi

15.03.2021 12:59

- TEI Türkiye'nin en iyi iş yeri seçildi TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit: "Çalışanların rahat bir ortamda daha verimli hale gelmesi en büyük amacımız" "Uçak motorlarında hayati önem taşıyan Blisk adlı parçasını dünyada üreten 4 yer arasında en...

- TEI Türkiye'nin en iyi iş yeri seçildi

TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit:

"Çalışanların rahat bir ortamda daha verimli hale gelmesi en büyük amacımız"

"Uçak motorlarında hayati önem taşıyan Blisk adlı parçasını dünyada üreten 4 yer arasında en hızlısı TEI'dir"

"Yerli ve milli T-700'ü seri imalatla üretiyoruz"

ESKİŞEHİR - Türkiye'de 2006 yılından bu yana gerçekleştirilen Kincentric Best Employers Programı kapsamında 3 yıldır "Çalışan Bağlılığı Özel Başarı Ödülü'nü kazanan Tusaş Motor Sanayii A.Ş. (TEI), 2020 yılı araştırmasında da Türkiye'de En İyi İş Yeri ödülüne layık görüldü.

Ödül hakkında basın açıklaması yapan TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, çalışanların kendilerini adeta bir aile ortamında hissetmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Akşit, "Uluslararası projelerde kalitemiz, rekabetçi fiyatımız ve zamanında teslim gibi kriterlerin hepsini bir arada sağlayabilen dünyada çok fazla şirket yok" dedi.

"En önemli parçalardan birini üreten 4 yerden en hızlısıyız"

Kurum faaliyetlerinden bahseden ve TEI tarafından üretilen uçak motorlarında hayati önem taşıyan Blisk adlı parçasını ürettiklerini ve bunun dünyada sadece 4 yerde yapıldığını aktaran Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, parçayı 4 yer arasında en hızlı TEI'nin yaptığını söyledi. Başlangıçta tek parçanın üretimi 200 saatin üzerindeyken, şimdi 100 saatin altına indirdiklerinin altını çizen Akşit, "Bu parçayı şu anda yapabilen 4 tane yer var. Onların içerisinde bunları en hızlı biz işliyoruz. İlk başladığında 200 saatin üzerindeydi. Şu anda 100 saatin altına indirdik. Yani bir tanesinin imalatını 100 saatin altına indirmiş olduk" ifadelerini kullandı.

"En iyi işverenler limitlerinin üzerine çıkarak en iyi işveren seçildik"

Çalışanların rahat bir ortamda çalışarak daha verimli hale gelmesinin en büyük amaçlarından biri olduğunu vurgulayan TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, "2016 yılından beri TEI olarak çalışanlarımızın ikinci bir ev gibi, bir aile gibi kendilerini rahat hissederek verimli çalışacakları bir ortam sağlamaya çalıştık. Bu 5 yıllık süreç içerisinde çalışan memnuniyetimiz yüzde 56'dan yüzde 89'a kadar çıktı. Aynı zamanda memnuniyetin de ötesinde çalışanların TEI'ye aidiyet hissini de anketlerle ölçtük. İlk anketlerimizde bu rakam yüzde 41'di. Bu yıl itibariyle rekor düzeye yüzde 78'e çıktı. Son 3 yıldır En İyi İşverenler Çalışan Bağlılığı kategorisinde özel ödül alıyorduk. Bu yıl da en iyi işverenler limitlerinin üzerine çıkarak en iyi işveren olarak seçildik. Bunu halkımızla paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Özellikle bizim gibi imalatla uğraşan, vardiyası olan ve mavi yaka oranı yüksek bir iş yerinde başarılması zor bir oran. Bizim çalışanlarımızın yarısından fazlası mavi yaka ve biz TEI olarak vardiyalı çalışıyoruz. Allah'a şükür çalışanlarımızla beraber, onların isteklerini dinleyerek ve elimizden geldiğince çalışanlarımızı mutlu edecek şekilde çalışma ortamımızı düzenleyerek güzel bir ortam oluşturmaya çalıştık. Bu çalışmamızın meyvelerini de bu yıl bütün kategorilerde 'En İyi İşveren' sınıfına girerek Türkiye'de 'En İyi İş Yeri' olarak ödüllendirildik" diye konuştu

"Yerli ve milli T-700'ü seri imalatla üretiyoruz"

Son yıl içerisinde 11 tane motor ürettiklerini belirten Akşit, bunlardan 10 tanesinin lisanslı yerli üretim T-700 olduğunu söyledi. Milli olan 10 motorun ise tamamen kendilerine ait olduğunu açıklayan Akşit, "Son yedi yılda on tane milli, bir tane de yerli motoru geliştirdik, ürettik, çalıştırdık. Bu verdiğimiz rakamlar sadece kağıt üzerinde tasarladığımız motorlar değil. Tasarladık, geliştirdik, prototipini yaptık, ürettik, denemelerini yaptık ve sonunda başarı ile çalıştırdığımız motorlar. Bu 11 motordan 10 motor yerli ve milli, 1 tanesi yerli diyoruz. O bir tanesi nedir, o da yerli kara şahinlerin T-700 motoru. 2 bin beygirlik helikopter motoru. Onun da Türkiye'de yerli olarak üretimini seri imalatla yapıyoruz. Her hafta bir tane çıkacak şekilde seri imalat yapıyoruz. Buna yerli diyoruz çünkü tasarımı bize ait değil, lisanslı üretim. Ama milli motor olan diğer on motorun her şeyi bize ait. Yani tasarlaması, geliştirmesi, mühendisliği, teknisyenliği, testleri, üretimi her şeyi bize ait. Bu on motordan beş tanesi şu an itibarı ile seri imalata geçti. Bir tane de yerli motorumuz var imalatta, altı. Seri imalata geçen motor sayımızı arttırmak için uğraşıyoruz. Teslimini yaptığımız milli helikopter motorumuzun olgunlaştırma testleri ve entegrasyonu ile TAI uğraşırken biz de olgunlaştırma testlerine ve ömür testlerine devam ediyoruz. Bunu hızlı yapabilmek için elimizde beş tane daha motorumuz olacak. Şu anda iki tanesini ürettik, üçüncüsü de bitmek üzere. Bunları paralel testlere sokuyoruz ve hızlı bir şekilde ömür ve yorulma testlerini yaparak seri imalata geçmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Covid-19'dan dolayı yaşanan darboğazı hızlı bir şekilde açmayı planlıyoruz"

Bu yılki hedeflerinin milli projelere hız kesmeden devam etmek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit şunları söyledi:

"Bu yılki hedefimiz hem bu milli projelerde hızlı bir şekilde, hız kesmeden devam etmek. Aynı zamanda uluslararası projelerde kalitemiz, rekabetçi fiyatımız ve zamanında teslim gibi kriterlerin hepsini bir arada sağlayabilen dünyada çok fazla şirket yok. Önceki iki yılda da peş peşe uçak motorları sektöründe dünya genelinde en iyi tedarikçi seçilmiştik. Bu kabiliyetlerimizi kullanarak Covid-19'dan dolayı yaşanan darboğazı hızlı bir şekilde açmayı planlıyoruz.

TEI Türkiye'nin en iyi iş yeri seçildi
TEI Türkiye'nin en iyi iş yeri seçildi
TEI Türkiye'nin en iyi iş yeri seçildi
TEI Türkiye'nin en iyi iş yeri seçildi
TEI Türkiye'nin en iyi iş yeri seçildi
TEI Türkiye'nin en iyi iş yeri seçildi
TEI Türkiye'nin en iyi iş yeri seçildi

Türkiye, Milli, Uçak, TEI, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TEI Türkiye'nin en iyi iş yeri seçildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu Su kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu YPG'nin sözde tugay komutanı kıskıvrak yakalandı! Örgütün kanlı eylemi deşifre edildi Maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un stat ve antrenman tesislerinin elektrikleri kesildi Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Enver Aysever'e özel ihale! 18 günlük eğitim için 238 bin lira ödeyecekler Erik Lamela'nın Arsenal'e attığı rabona golü, dünya basınında gündem oldu
Ölümlü kazaya karıştıktan sonra kaçan sürücünün ifadesi herkesi şoke etti: Yayalar bana çarpmış olabilir Ölümlü kazaya karıştıktan sonra kaçan sürücünün ifadesi herkesi şoke etti: Yayalar bana çarpmış olabilir         
14:09
Elon Musk kapanma kararına uymadı, yüzlerce Tesla çalışanı koronavirüse yakalandı Elon Musk kapanma kararına uymadı, yüzlerce Tesla çalışanı koronavirüse yakalandı         
13:57
TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı         
13:39
Babasını tüfekle öldüren 15 yaşındaki çocuk, hiçbir şey olmamış gibi gittiği okulda gözaltına alındı Babasını tüfekle öldüren 15 yaşındaki çocuk, hiçbir şey olmamış gibi gittiği okulda gözaltına alındı         
13:26
Eşinin erkek kardeşine ormanda tecavüz edip çıplak fotoğraflarını çeken enişte tutuklandı Eşinin erkek kardeşine ormanda tecavüz edip çıplak fotoğraflarını çeken enişte tutuklandı         
12:22
Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı         
11:55
Son Dakika! 2021 yılı için fitre miktarı 28 TL olarak belirlendi Son Dakika! 2021 yılı için fitre miktarı 28 TL olarak belirlendi         
11:33
Oyun oynadığı kardeşini, üzerine kolonya döküp yaktı Oyun oynadığı kardeşini, üzerine kolonya döküp yaktı         
11:28
İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti         
11:08
Kırmızı ilimizdeki gidişat pek iç açıcı değil! Kırmızı ilimizdeki gidişat pek iç açıcı değil! "Misafir kabul etmeyin" uyarısı yapan polisi evine çaya davet etti         
10:38
Son ankette, seçim barajını sadece AK Parti ve CHP geçebiliyor Son ankette, seçim barajını sadece AK Parti ve CHP geçebiliyor         
10:20
Minibüsteki fazla yolculara sinirlenen kaymakam kendisini tutamadı: Terbiyesiz herifler sizi Minibüsteki fazla yolculara sinirlenen kaymakam kendisini tutamadı: Terbiyesiz herifler sizi         
09:46
Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor         
09:41
Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası         
20:50
Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu         
18:57
Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum         
18:45
Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu         
17:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 14:17:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TEI Türkiye'nin en iyi iş yeri seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei