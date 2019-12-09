Son Dakika Haberleri: Tek katlı ev yandı, aile evsiz kaldı
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Tek katlı ev yandı, aile evsiz kaldı

6 saat önce

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, tek katlı ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Tek katlı ev yandı, aile evsiz kaldı, System.String[]

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, tek katlı ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında evde bulunan 4 kişilik Kartal ailesi, son anda dışarı çıkarak kurtuldu.

Yangın, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Bölüm Mahallesi'nde meydana geldi. Kilimli Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 5 çocuk babası İkram Kartal'a ait tek katlı evden dumanlar yükselmeye başladı. Yangını fark eden İkram Kartal, eşi Gülisraf Kartal (50) ve evde bulunan kızı Zeynep (20) ile oğlu Ercan Kartal (34) son anda dışarı çıkarak kurtuldu. Alevler ise kısa sürede tüm evi sardı. Haber verilmesiyle gelen Kilimli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Tüm evi saran yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangının yan taraftaki eve sıçramaması için itfaiye ekipleri büyük mücadele verdi.

Bölüm Mahallesi Muhtarı Gündüz Cora, söndürme çalışmalarına mahalleli olarak destek verdiklerini belirterek, "Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz. İtfaiye ekipleri ve diğer ekipler geldiler. Mahalle sakinleriyle beraber yangını söndürmeye çalıştık. Bu ev yandı yetşiemedik. Can kaybı yok." dedi.

2 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken Kartal ailesi geçici olarak yakınlarının evine sığındı. Yangının çıkış sebebinin yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı bildirildi.


Kilimli, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:11 Kaynak: DHA
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