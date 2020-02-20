Tek katlı evde çıkan yangında, çift yaralandı - Son Dakika

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangında Müyesser Dayan ve eşi Hayrullah Dayan yaralandı. Çift hastaneye kaldırılırken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 16: 00 sıralarında, Adapazarı'na bağlı Evrenköy Mahallesi Neşet Caddesi'ndeki Müyesser ve Hayrullah Dayan çiftine ait tek katlı evde çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında yükselen dumanları görenler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. SEDAŞ ekiplerince evin elektriği kesilirken, yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye erleri eve girdiklerinde Müyesser ve Hayrullah Dayan çiftini yaralı halde buldu. İtfaiyenin evden çıkardığı çiftin ayaklarında yanıklar oluştuğu belirlendi. Müyesser ve Hayrullah Dayan sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ev, yangında kullanılmaz hale geldi.