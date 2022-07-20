Tek yumruk darbesiyle bayılttığı adamı böyle gasp etti - Son Dakika
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Tek yumruk darbesiyle bayılttığı adamı böyle gasp etti

20.07.2022 13:05

Gaziantep'te yolda yürüyen bir gencin tek yumruk darbesiyle bayılttığı kişiyi gasp ettiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te yolda yürüyen bir gencin tek yumruk darbesiyle bayılttığı kişiyi gasp ettiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Tekstilkent Mahallesi'nde 3 gün önce gece saatlerinde yaşandı. Boş sokakta iki arkadaşıyla birlikte yürüyen genç yanından geçen kişiyle tartışmaya başladı. O anları bir işyerinin güvenlik kamerası saniye saniye kaydederken, tartışma sırasında genç, dengesini kaybeden kişinin kafasına yumruk attı. Kafasına aldığı yumruk darbesiyle baygınlık geçiren kişi kafasını kaldırıma çarparak yere yığıldı. Adamın baygınlığını fırsat bilen gencin gasp anları güvenlik kamerasına yansıdı. Adamın cebindekileri alan gencin arkadaşlarıyla birlikte sokaktan uzaklaşması görüntüde yer aldı.

(Muhammet Abdulkadir Esen - İHA)

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Kaynak: İHA

Tekstilkent, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tek yumruk darbesiyle bayılttığı adamı böyle gasp etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tek yumruk darbesiyle bayılttığı adamı böyle gasp etti - Son Dakika
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