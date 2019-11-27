Son Dakika Haberleri: Tekel bayisinde 6 litre kaçak içki ele geçirildi
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Tekel bayisinde 6 litre kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

Adana'da bir tekel bayisinde 6 litre kaçak içki, bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Tekel bayisinde 6 litre kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

Adana'da bir tekel bayisinde 6 litre kaçak içki, bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde bir tekel bayisinde kaçak içki satıldığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi doğrultusunda savcılıktan alınan izinle bayiye operasyon yapıldı. Bayide yapılan aramada 6 litre kaçak içki, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bayi sahibi C.B. gözaltına alınırken zanlı sorusunun ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Hürriyet Mahallesi, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:04 Kaynak: İHA
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