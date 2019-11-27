Tekel bayisinde 6 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana'da bir tekel bayisinde 6 litre kaçak içki, bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde bir tekel bayisinde kaçak içki satıldığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi doğrultusunda savcılıktan alınan izinle bayiye operasyon yapıldı. Bayide yapılan aramada 6 litre kaçak içki, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bayi sahibi C.B. gözaltına alınırken zanlı sorusunun ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA