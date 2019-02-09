Son Dakika Haberleri: Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi

15 dakika önce

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig'de Ceylanpınar Belediyesi Engelliler, Kıbrıs Turkcelle Engelliler'i 76-62 yendi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi, System.String[]
Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig'de Ceylanpınar Belediyesi Engelliler, Kıbrıs Turkcelle Engelliler'i 76-62 yendi.

Ceylanpınar Spor Salonu'ndaki maçın ilk periyotunu 22-19 Kıbrıs Engelliler önde bitirdi.

İkinci periyotta üstünlüğü ele alan ev sahibi takım, maçın ikinci periyodu 39-34 üstün tamamladı.

Üçüncü periyota da üstün başlayan Ceylanpınar Belediyesi Engelliler, son çeyreğe 59-54 önde girdi.

Son periyotta da üstünlüğünü koruyan Ceylanpınar ekibi, salondan 76-62 galip ayrıldı.

Takım antrenörü Metin İdoğ, gazetecilere yaptığı açıklamada büyük bir engeli daha aştıklarını belirterek süper lige giden yolda artık her maçın çok önemli olduğunu ifade etti.

Sezonu ilk ikide tamamlamayı hedeflediklerini belirten İdoğ, "Sezonu ilk ikide tamamlayıp süperliğe çıkmak ve bu zaferi ilçemize armağan etmek istiyoruz" diye konuştu.

Ceylanpınar Beledi Başkanı Menderes Atilla da maç öncesi Ceylanpınar Belediyesi Engelliler Basketbol Takımına 3 adet tekerlekli sandalye hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:52 Kaynak: AA

Spor
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