Son Dakika Haberleri: Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'de yeni sezon başlıyor
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'de yeni sezon başlıyor

31 dakika önce

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'de 2019-2020 Şehit İlyas Kaya Sezonu, 28 Eylül Cumartesi günü başlayacak.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'de yeni sezon başlıyor, System.String[]

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'de 2019-2020 Şehit İlyas Kaya Sezonu, 28 Eylül Cumartesi günü başlayacak.

Ligde 14 takım, 2 devreli deplasmanlı lig usulüne göre mücadele edecek. Organizasyonda ilk yarı 22 Aralık Pazar günü yapılacak karşılaşmalarla sona erecek. İkinci yarı ise 19 Ocak-1 Mart 2020 tarihleri arasında oynanacak.

Normal sezonunun tamamlanmasının ardından 8 takımlı play-off maçları yapılacak.

Süper Lig'de ilk haftanın maç programı şöyle:

Güçlü Eller Engelliler- Ceylanpınar Belediyespor

İzmir Büyükşehir Belediyespor-1907 Fenerbahçe

İstanbul Bağcılar Engelli Gençlik-Gazişehir Gaziantep

İskenderun Engelliler-Galatasaray

Ankara Büyükşehir Belediyespor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor

TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor

Ordu Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş

Büyükşehir Belediyespor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:18 Kaynak: AA
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