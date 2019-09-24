Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'de yeni sezon başlıyor

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'de 2019-2020 Şehit İlyas Kaya Sezonu, 28 Eylül Cumartesi günü başlayacak.

Ligde 14 takım, 2 devreli deplasmanlı lig usulüne göre mücadele edecek. Organizasyonda ilk yarı 22 Aralık Pazar günü yapılacak karşılaşmalarla sona erecek. İkinci yarı ise 19 Ocak-1 Mart 2020 tarihleri arasında oynanacak.

Normal sezonunun tamamlanmasının ardından 8 takımlı play-off maçları yapılacak.

Süper Lig'de ilk haftanın maç programı şöyle:

Güçlü Eller Engelliler- Ceylanpınar Belediyespor

İzmir Büyükşehir Belediyespor-1907 Fenerbahçe

İstanbul Bağcılar Engelli Gençlik-Gazişehir Gaziantep

İskenderun Engelliler-Galatasaray

Ankara Büyükşehir Belediyespor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor

TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor

Ordu Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş