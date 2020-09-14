Tekerlekli sandalye basketbol ve oturarak voleybolda sezon fikstürü yarın çekilecek

Tekerlekli sandalye basketbol ve oturarak voleybolda 2020-2021 sezonu fikstürü yarın belli olacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Hilton Garden Inn Otel'de saat 14.00'te başlayacak kura çekimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle on-line gerçekleştirilecek.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'de 16, 1. ve 2. ligde 12, 3. ligde ise 3 grupta 21 takım, çift devreli lig usulüne göre mücadele verecek.

İlk kez çift devreli ve bölgesel deplasmanlı lig usulüne göre oynanacak Oturarak Voleybol Süper Lig'de ise 3 grupta 16 takım mücadele verecek.

Kura çekimi federasyonun web sitesi ve Facebook hesabından takip edilebilecek.