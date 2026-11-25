sade vatandaş:

yetmişlerin sonundan yakın zamanlara kadar sokaklarda servis yaptım sokaklarda yolları bozuk çamurlu gece kondu istanbulunun beton yığınına dönüşüne şahit oldum eskiden sokak aralarında yalnız içki kumar sorunu vardı ama uyşturucu yoktu şehrin merkezindeki yoğunluk her yere sirayet etti bu şehir bu insanları taşımaz taşımıyor kusuyor zaten bu şehirde yönetime kim gelirse gelsin düzeltilmesi imkansız kaos kargaşa keşmekeş hüküm sürüyor eski çamurlu bozuk yolları olan beton yığınlarının ,yüksek binaların olmadığı istanbul bundan bin kat iyi idi.