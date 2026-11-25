Tekerlekli sandalyeyle uyuşturucu satışı! Polis alışverişi dronla izlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde uyuşturucu ticaretini dronla takip eden polis ekipleri, alıcıyı suçüstü yakaladı. Alıcının verdiği bilgiler üzerine harekete geçen ekipler, tekerlekli sandalyeyle sokak sokak dolaşarak uyuşturucu satan şüpheliye ulaştı. Tekerlekli sandalyede yapılan aramada gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirilirken iki şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan bir şüphelinin kullandığı yöntem polis ekipleri tarafından ortaya çıkarıldı. Dronla takip edilen uyuşturucu alışverişinin ardından harekete geçen ekipler, tekerlekli sandalyeyle uyuşturucu sattığı belirlenen şüpheliyi yakaladı.
DRONLA TAKİP EDİP SUÇÜSTÜ YAKALADILAR
Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu alışverişini dronla takibe aldı. Alıcıyı suçüstü yakalayan polis ekipleri, şüphelinin verdiği bilgiler doğrultusunda uyuşturucuyu satan kişiye ulaştı.
TEKERLEKLİ SANDALYESİNDE UYUŞTURUCU ÇIKTI
Şüphelinin tekerlekli sandalyesinde yapılan aramada gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre şüphelinin tekerlekli sandalyeyle sokak sokak dolaşarak uyuşturucu sattığı belirlendi.
İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Uyuşturucu alışverişi sırasında yakalanan alıcı ile uyuşturucuyu sattığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
“tek kişilik hücreye atın pisliğinde debelensin”Tüm yorumlar (4)
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