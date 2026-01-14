Tekirdağ 2025'te 13,2 Milyar Dolar İhracat Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Tekirdağ 2025'te 13,2 Milyar Dolar İhracat Yaptı

Tekirdağ 2025\'te 13,2 Milyar Dolar İhracat Yaptı
14.01.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ, 2025'te Türkiye'nin en fazla ihracat yapan beşinci ili oldu, 13,2 milyar dolar ihracat.

Tekirdağ, 2025 yılında 13,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek, Türkiye'de en fazla ihracat yapan beşinci il oldu.

Geniş üretim altyapısı, stratejik konumu ve güçlü lojistik olanaklarıyla Türkiye ihracatına önemli katkılar sunan Tekirdağ'da, Avrupa Serbest Bölgesi ile 14 organize sanayi bölgesinde üretim faaliyetleri sürdürülüyor.

Kentin ihracatta Türkiye genelinde beşinci sırada yer almasında, kara, deniz ve demir yolu ulaşım ağlarının etkin kullanımı, kentte bulunan 3 liman ile organize sanayi bölgelerinin sağladığı lojistik avantajlar belirleyici oldu.

Tekirdağ, 2025 yılında demir ve demir dışı metaller, elektrik-elektronik, kimyevi maddeler, hazır giyim, konfeksiyon, tekstil, makine ve otomotiv endüstrisi sektörlerinde dünya pazarlarında varlık gösterdi.

Kentten geçen yıl en fazla ihracat Almanya, ABD, Sırbistan, Bulgaristan, İtalya ve Birleşik Krallık'a yapıldı.

Tekirdağ, bu yıl da üretim kapasitesini artırmayı ve uluslararası pazarlardaki payını yükseltmeyi hedefliyor.

"Tekirdağ üretim üssü"

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (TSO) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, AA muhabirine, ihracat verileriyle kentin potansiyelinin ortaya çıktığını söyledi.

Tekirdağ'ın önemli bir sanayi kenti olduğunu ifade eden Günay, "Tekirdağ tam bir üretim üssü. 3 bin 500 civarında sanayi kuruluşumuz var. Bu tesislerimizde yaklaşık 200 bin civarında çalışanımız var." dedi.

Günay, Tekirdağ'ın yatırımcıların ilgisini çeken ve her geçen yıl ekonomisini büyüten bir şehir olduğunu aktardı.

Kentin ülke ekonomisine önemli bir katkı sağladığını belirten Günay, şöyle devam etti:

"Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Tekirdağ'dan 2025 yılında 2 milyar 5 milyon 542 bin 620 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Kent için açıklanan 13,2 milyar dolarlık ihracat rakamı ise Tekirdağ'da üretim yapan tüm firmaların fiili ihracatını kapsamaktadır. Aradaki farkın temel nedeni, bazı firmaların üretim tesislerinin Tekirdağ'da bulunmasına rağmen şirket merkezlerinin İstanbul'da olması ve ihracat beyannameleri ile vergi kayıtlarını İstanbul'daki vergi daireleri üzerinden gerçekleştirmeleridir. Bu kapsamda 13,2 milyar dolarlık ihracat tutarı, Tekirdağ'daki organize sanayi bölgeleri ve üretim tesislerinden gerçekleştirilen tüm ihracatı ifade etmektedir.

Bu anlamda 273,4 milyar dolar Türkiye'nin 2025 yılı ihracat rakamı içerisinde 13,2 milyar dolarlık ihracat rakamıyla Tekirdağ Türkiye genelinde il sıralamasında beşinci sırada. İstihdama katkıyla alakalı Türkiye genelinde iller arası sıralamada da altıncı sırada. Bu bizi gururlandırıyor."

"Tekirdağ Türkiye'nin parlayan yıldızı"

Jeopolitik olarak da Tekirdağ'ın önemli bir kent olduğunu dile getiren Günay, şunları kaydetti:

"Tekirdağ Türkiye'nin parlayan yıldızı. Hem tarımsal anlamda hem de sanayi üretimi anlamında Türkiye'nin en önemli kentleri sıralamasında başlardayız. Tüm istatistik rakamlarımızda da oranlarda da Türkiye'nin en önemli illerinden bir tanesiyiz.

Ben üreticilerimize, işletmelerimize, firmalarımıza teşekkür ediyorum. Bununla alakalı rakamlarımızın daha yukarıya çıkacağından da hiç şüphem yok."

Asyaport, Ceyport ve Martaş limanlarının da hizmet ihracatı için Türkiye'ye katkı sağlayan önemli kuruluşlar olduğunu belirten Günay, şehrin özellikle ulaşım ağları açısından çok avantajlı olduğunu dile getirdi.

"Ticaret odaklı kuruluşların sanayiciye desteği hep sürecek"

Günay, kentteki ticaret ve sanayi odalarının ihracat konusunda firmalara her zaman destek sağladığını aktararak sözlerini şöyle tamamladı:

"Dış ticaret ofislerimizle hiç ihracat yapmamış üyelerimizi ihracata adım atmaya, ihracatla ilgili hedeflerini gerçekleştirme konusunda onlara destek vermeye devam ediyoruz. Bununla da övünüyoruz çünkü bizim kurumlarımız akredite olmuş kurumlar. Burada hem Trakya Kalkınma Ajansına hem de ihracat destek ofislerinin kurulmasıyla alakalı Ticaret Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz.

2026 yılında da aynı heyecanla aynı şekilde yeni ihracat rakamlarında 13,2 milyar doların üzerinde Türkiye ekonomisine katkı sunan bir Tekirdağ göreceksiniz. Bu bir temenni değil buna eminim çünkü bizim sanayicimiz, sanayi kuruluşlarımız maharetlidir. İnşallah daha iyi rakamlarla 2026 yılında tekrar yüzümüz gülecek."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Tekirdağ, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ 2025'te 13,2 Milyar Dolar İhracat Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi
Fenerbahçe’nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe’ye gitti Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti
Sertaç Komsuoğlu’ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap Sertaç Komsuoğlu'ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Icardi’nin gol sevinci davalık oldu Icardi'nin gol sevinci davalık oldu
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
X’te erişim krizi Milyonlarca kullanıcı aynı sorunu yaşadı X'te erişim krizi! Milyonlarca kullanıcı aynı sorunu yaşadı
RAMS Başakşehir, Boluspor karşısında zor da olsa kazandı RAMS Başakşehir, Boluspor karşısında zor da olsa kazandı
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
Kur’an kursundaki pompalı tüfekli cinayet anbean kamerada Kur'an kursundaki pompalı tüfekli cinayet anbean kamerada
Bir kulübün çöküşü: İmkansızlıktan forma numaralarını bantla oluşturdular Bir kulübün çöküşü: İmkansızlıktan forma numaralarını bantla oluşturdular

14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
13:44
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye’nin en borçlu belediyesi
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi
13:32
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır’a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
13:12
ABD’ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
12:16
İfadesinde ’’İmamoğlu’nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim’’ dedi Fotoğraflar ortaya çıktı
İfadesinde ''İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim'' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı
11:44
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Takviye kuvvetler yola çıktı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
11:22
İstanbul’da gıdada “Sıfır Tolerans“ dönemi
İstanbul'da gıdada "Sıfır Tolerans" dönemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 14:57:29. #7.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ 2025'te 13,2 Milyar Dolar İhracat Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.