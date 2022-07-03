Tekirdağ'da 100 dönüm buğday tarlası yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da 100 dönüm buğday tarlası yandı

03.07.2022 14:39
Tekirdağ'da 100 dönüm buğday tarlası yandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm buğday tarlası yandı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm buğday tarlası yandı.

Yangın, öğle saatlerinde Malkara ilçesine bağlı Hacısungur Mahallesi Marmara mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle buğday ekili tarlada yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek Necmi Bilgin, Emrullah Bilgin, Fahrettin Yıldız ve Rahim Ay'a ait 100 dönümlük buğday ekili alanı sardı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına çevreden gelenler de traktör ve iş makineleri ile müdahale etmeye çalışırken tarla sahipleri ile yoldan geçenler de destek olmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın, güçlükle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında buğday ekili 100 dönüm alan zarar gördü.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


YORUMLAR
500
MANİSA'DA FABRİKADA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MANİSA'DA FABRİKADA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
Kaynak: DHA

İtfaiye, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 100 dönüm buğday tarlası yandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:28 Ukrayna'nın paylaştığı görüntü gündem oldu! Kurgu mu gerçek mi kimse tam olarak anlayamadı
13:17 HDP kongresinde ortalık karıştı! Terörist başı Öcalan'ın posterini açmaya çalışan 2 şahsa görevliler müdahale etti
13:15 Osmaniye'de çetenin sinsi planı: Cinsel ilişki vaadiyle kandırdıkları erkeklere zorla iç çamaşırı giydirip tehditle soyup soğana çevirdiler
13:11 Beşiktaş, 39 yaşındaki efsane futbolcusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
13:10 Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı
12:35 İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları için havadan helikopter desteği gönderildi
12:33 Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi
12:31 Asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükseldi, devlet 90,6 milyar TL'lik vergiden feragat etti
12:25 Futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş olay! Orta hakem oyunu durdurup kadın hakeme evlilik teklifinde bulundu
12:21 Ölümü büyük üzüntü yaratan Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sözleri duygulandırdı: Türk halkına doyamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 14:55:44. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da 100 dönüm buğday tarlası yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement