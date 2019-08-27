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Tekirdağ'da 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

25 dakika önce

Tekirdağ'da 2 kişinin yaralandığı kaza kameradaTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir otomobilin orta refüje çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Tekirdağ'da 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir otomobilin orta refüje çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, D-110 Karayolu üzeri Deveci Mahallesi sapağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan'dan Malkara istikametine seyreden eski Hacısungur Mahallesi Muhtarı Ahmet Gündüz yönetimindeki 59 LK 980 plakalı otomobil, önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptı. Önce orta refüj ardından tabelaya çarpan otomobil, yol kenarına savruldu.

İki kişinin hafif yaralandığı kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:51 Kaynak: İHA
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