6 yaşındaki kızını bıçakla öldürdüğü iddia edilen anne tutuklandı - Son Dakika
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6 yaşındaki kızını bıçakla öldürdüğü iddia edilen anne tutuklandı

22.05.2022 18:17

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde psikolojik sorunları olduğu belirtilen anne, çocuğunu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde psikolojik sorunları olduğu belirtilen anne, çocuğunu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

Bağlık Mahallesi Otoban Sokak'taki bir apartmanda yaşayan 25 yaşındaki S.K, komşusuna giderek cinnet getirip engelli kızını bıçakladığını söyledi.

Komşularının haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri 6 yaşındaki E.K'nin öldüğünü belirledi. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlı S.K'nin ilk ifadesinde cinnet getirip çocuğunu bıçakla öldürdüğünü ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.K, Çerkezköy Adliyesine getirildi. Şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

6 yaşındaki kızını bıçakla öldürdüğü iddia edilen anne tutuklandı
6 yaşındaki kızını bıçakla öldürdüğü iddia edilen anne tutuklandı
6 yaşındaki kızını bıçakla öldürdüğü iddia edilen anne tutuklandı
6 yaşındaki kızını bıçakla öldürdüğü iddia edilen anne tutuklandı

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Tekirdağ'da 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı Tekirdağ'da 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı 25 yaşındaki anne, 6 yaşındaki kızını parçalara ayırarak öldürdü 25 yaşındaki anne, 6 yaşındaki kızını parçalara ayırarak öldürdü
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 yaşındaki kızını bıçakla öldürdüğü iddia edilen anne tutuklandı - Son Dakika


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