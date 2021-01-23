Asansör kabininin altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Fırında çalışanların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demirci, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki bir ekmek fırınının depo kısmında kaynak yapan Hüseyin Demirci (69), halatın boşalması sonucu asansör kabininin altında kaldı.

Tekirdağ 'ın Kapaklı ilçesinde, bir iş yerinde kaynak yaptığı sırada halatın boşalması sonucu asansör kabininin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

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