Siyasi Partilerde Bayramlaşma... Yrp'den Ak Parti'ye Ekonomi Üzerinden Eleştiri: "Zengin Daha Zengin, Fakir Daha Fakir Oldu"

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HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: UĞUR DEMİRCİ

(ANKARA) - AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız başkanlığındaki heyet, Yeniden Refah Partisi'ne (YRP) bayram ziyaretinde bulundu. Sohbet sırasında YRP Genel Başkan Vekili Doğan Aydal, "kurban paylaşmaktır" sözünü hatırlatarak, "Bizim ülkemizde de birçok ülkede de bir grup çok zengin, çoğunluk fakir, bir de arada geçişler var. Bu ortadan kaldırılmadığı sürece biz paylaşamıyoruz demektir. Biz bir türlü dengeyi kuramıyoruz demektir. Bizim gayretimizde bu vatandaşlar arasındaki paylaşımı ülke bazında yayabiliyor olmak. Bunu yapamadığımız sürece zengin gene zengin, fakir gene fakir. Hangi ülkeye bakarsanız bakın bir zümre çok zengin, çok büyük çoğunluğu fakir arada devlet bürokrasisi olan yüzde 10-15 geçiş bandı var. Eğer yüzde 70'i fakirse biz bu öğretiden çok faydalanamıyoruz demektir" diye konuştu.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Ankara'da siyasi parti temsilcilerinin karşılıklı bayram ziyaretleri devam ediyor. Yeniden Refah Partisi'nde, bayramlaşmak amacıyla gelen heyetleri, Genel Başkan Vekili Doğan Aydal, Ar-Ge Başkan Yardımcısı Erkan Serbest, Kadın Kolları Ar-Ge Başkanı Merve Güner, Kadın Kolları Ekonomik İşler Başkanı Aynur Yangaz'dan oluşan heyet ağırladı.

Yeniden Refah Partisi'ni sırasıyla Memleket Partisi, Zafer Partisi, Anavatan Partisi, Vatan Partisi, AK Parti, MHP, DEVA Partisi, Hür Dava Partisi ve Milli Yol Partisi heyetleri ziyaret etti.

Çiçek ve çikolata ile geldiler

YRP'yi, AK Parti'den Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Derya Öztekin, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Salih Aydın ziyaret etti. AKP heyeti ziyarete çiçek ve çikolata ile geldi. Yıldız, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti ailemizin selamlarını getiriyoruz" dedi. YRP'li Doğan Aydal da "Değerli başkanımızın selam ve sevgilerini iletiyorum" diye karşılık verdi.

"Biz paylaşamıyoruz"

Aydal, "'Kurban paylaşmaktır' deniliyor ama ne yazık ki bizim ülkemizde de birçok ülkede de bir grup çok zengin, çoğunluk fakir, bir de arada geçişler var. Bu ortadan kaldırılmadığı sürece biz paylaşamıyoruz demektir. Biz bir türlü dengeyi kuramıyoruz demektir. Bizim gayretimizde bu vatandaşlar arasındaki paylaşımı ülke bazında yayabiliyor olmak. Bunu yapamadığımız sürece zengin gene zengin, fakir gene fakir. Hangi ülkeye bakarsanız bakın bir zümre çok zengin, çok büyük çoğunluğu fakir arada devlet bürokrasisi olan yüzde 10-15 geçiş bandı var. Eğer yüzde 70'i fakirse biz bu öğretiden çok faydalanamıyoruz demektir" diye konuştu.

AK Partili Yıldız ise "Ben tabii ki toplumsal adaletin sağlanması, fırsat eşitliği temelinde ilgili adımların atılması hususunda gerçekten bizlerde yoğun bir şekilde çalışmayı sürdürüyoruz" şeklindeki sözlerine, YRP'li Aydal, "Biraz daha yoğun çalışmanız lazım" yanıtını verdi.

"Biraz daha gayretiniz gerekiyor"

Doğan Aydal, "2011-2012'de dünyada ilk bine soktuğumuz bizim 20 üniversitemiz vardı. 2022-2023 verileri açıklandı. İlk 500'de hiç üniversitemiz yok. Şimdi 500 ila 1000 arasında 9 üniversitemiz kalmış. Dolayısıyla binaları şatafatlı yapmak çok bir şey çözmemiş. O yüzden biraz daha gayretiniz gerekiyor" diye konuştu.

Bayramlaşmanın ardından Yeniden Refah Partisi heyeti, AK Parti heyetine çeşitli kitaplar hediye etti.