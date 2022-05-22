Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika
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Tekirdağ'da asayiş

22.05.2022 14:33
Tekirdağ'da asayiş

Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 660 makaron ele geçirildi.

Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 660 makaron ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Reşadiye Mahallesindeki bir iş yerinde kaçak makaron bulunduğu bilgisine aldı.

Alınan bilgi üzerine harekete geçen ekipler, iş yerine baskın düzenledi. İşyerinde toplam 660 makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şarköy'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Şarköy ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İstiklal Mahallesinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurarak incelemeye aldı.

Aracın bagaj kısmında yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca ve tüfek fişeği geçirildi.

Sürücü R.K, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: AA

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