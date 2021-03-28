TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da bazı okullarda Atatürk büstlerine yapılan saldırıları kınadı Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da bazı okullarda Atatürk büstlerine yapılan saldırıları kınadı Açıklaması
28.03.2021 23:56
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bazı okullarda Atatürk büstlerine yapılan saldırıları kınadı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bazı okullarda Atatürk büstlerine yapılan saldırıları kınadı.
Şentop, Twitter'daki hesabından, Marmaraereğlisi'ndeki bazı okullarda Atatürk büstlerine yapılan saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.
Şentop, "Tekirdağ'ımızın Marmaraereğlisi ilçesinde, bazı okullarımızda Atatürk büstlerine yapılan provokatif, alçakça saldırıları kınıyorum. Valimiz ve savcılığımız olayı yakından takip etmektedir. Olayın fail ya da faillerinin tespiti için gerekli çalışmalar süratle sürdürülmektedir." ifadesini kullandı.
Son Dakika ABD, Türkiye'nin ürünlerine vergi uygulanabileceğinin sinyalini verdi Meteoroloji uyardı! Yurt genelinde perşembe gününe dikkat A Milli Takım'da 3 futbolcuda koronavirüs belirtileri görüldü Türkiye'nin envanterine kattığı S-400'e itiraz eden NATO'da Rus malı radar skandalı Bircan Bali, Cüneyt Özdemir'i 'aldatma' iddiasıyla açık açık tehdit etti Vahşice katledilen Kadir Şeker'in kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu ile olan fotoğrafı soruldu: GBT mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce Şehirler arası yolculuk yapan otobüste, çocuğu istifra eden engelli kadına temizlik yaptırdılar