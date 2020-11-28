Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin çalınan traktörü Kırklareli'nde bulundu.
Geçen hafta Yenice Mahallesi'ndeki tesislerinden traktörün çalınması sonrası yetkililer jandarmaya başvurmuştu.
Traktörün bir çekici ile taşındığı tespit edildi. Araştırmayı sürdüren ekipler traktörü Kırklareli'nde buldu. Traktör birliğe teslim edildi.
Soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da çalınan traktör Kırklareli'nde bulundu - Son Dakika