Tekirdağ'da Deprem Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Tekirdağ'da Deprem Anma Programı Düzenlendi

Tekirdağ\'da Deprem Anma Programı Düzenlendi
06.02.2026 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş depremlerinin yılı münasebetiyle Tekirdağ'da anma ve farkındalık etkinliği yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla Tekirdağ'da anma ve farkındalık programı düzenlendi.

Tekirdağ Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce (AFAD) Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç, Tekirdağ'da afetlere hazırlık kapasitesini artırmaya yönelik yoğun çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, "Hafif seviye arama kurtarma alanında 10 ekibimiz akredite oldu. Orta seviyede 1, hafif seviyede ise 6 ekibimizin akreditasyon süreci bu yıl içerisinde tamamlanacak. Askeri birliklerimiz, kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte toplam 89 ekip eğitimlerini tamamladı. Bugüne kadar verilen eğitimlerle 911 gönüllümüz Destek AFAD Gönüllüsü olmaya hak kazandı" dedi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ise deprem bölgesindeki görev süresine değinerek, devletin ve milletin dayanışma gücünün tüm dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Tekirdağ'da yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Vali Soytürk, "Kamu kurum binaları açısından Türkiye'nin en hazırlıklı illerinden biriyiz. Okullar, yurtlar, huzurevleri ve kamu binalarında ciddi güçlendirme ve yenileme çalışmaları yaptık. Bu yıl sonunda ikili eğitimi büyük oranda bitirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca kentsel dönüşüm çalışmalarını da hızlandırıyoruz" diye konuştu.

Arama kurtarma ekiplerinin sayısının artırılmasına büyük önem verdiklerini vurgulayan Soytürk, askeri birliklere ve kamu kurumlarına verilen eğitimlerle ekip sayısının 89'a ulaştığını, hedeflerinin ise bu sayıyı 110'a çıkarmak olduğunu kaydetti.

Deprem sonrası toplanma alanları, çadır ve konteyner kentler, gıda ve barınma planlamalarına yönelik detaylı hazırlıklar yapıldığını belirten Soytürk, "İnşallah böyle bir afeti yaşamayız. Ancak yaşanması durumunda en az kayıpla atlatmak için tüm hazırlıklarımızı tamamlıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından akreditasyon süreçlerini başarıyla tamamlayan arama kurtarma ekiplerine armaları, Vali Soytürk ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Program, Destek AFAD Gönüllülerine kimliklerinin verilmesiyle sona erdi.

Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğg. Aytuğ Yörüyüş, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Vali Yardımcısı Günay Öztürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ali Güngör, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı S.G. Yzb. Can Çakıcı, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç, kamu kurumlarının temsilcileri, akredite ekipler, AFAD gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Tekirdağ, Güvenlik, Deprem, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tekirdağ'da Deprem Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu acıya yürek dayanmaz 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı Bu acıya yürek dayanmaz! 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı
Sevgilisi müjdeyi verdi Galatasaray’ın yıldızı evleniyor Sevgilisi müjdeyi verdi! Galatasaray'ın yıldızı evleniyor
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
AK Partili Elitaş’tan Özel’in erken seçim çağrılarına tepki: Bu bir liderlik zafiyetidir AK Partili Elitaş'tan Özel'in erken seçim çağrılarına tepki: Bu bir liderlik zafiyetidir
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda... Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz: Afetin ardından hızlı bir şekilde sahaya konumlandık Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz: Afetin ardından hızlı bir şekilde sahaya konumlandık

11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
10:57
CHP’li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
10:51
Putin’e büyük şok Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
10:25
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 12:37:48. #7.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Deprem Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.