Tekirdağ'da Yüz Yüze Eğitime Ara

12.01.2026 08:00
12 Ocak 2026'da Tekirdağ'da kar nedeniyle tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildi.

Tekirdağ genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 12 Ocak 2026 Pazartesi günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları sebebiyle resmi ve özel tüm okulların yanı sıra halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ve özel okullardaki takviye kurslarında yüz yüze eğitim faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan gazi, malül gazi, engelli, hamile personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı belirtildi. Sağlık, emniyet ve karla mücadele birimlerinde görev yapan ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin ise bu kapsam dışında tutulduğu ifade edildi. Öte yandan 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan annelerin, görev yaptıkları meslek grubuna bakılmaksızın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent genelinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla motokurye, motosiklet ve scooterların da 12 Ocak 2026 Pazartesi günü bir gün süreyle trafiğe çıkışının yasaklandığı duyuruldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

