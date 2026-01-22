Tekirdağ\'da Elektrik Tellerinde Kıvılcım Paniği

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar paniğe neden oldu.

Olay, Kızılpınar Mahallesi Gültepe Mahallesi Hacı Yakup Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki bir işletmenin önünde bulunan elektrik telleri henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak etrafa kıvılcım saçtı. Olayı gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, durum hemen itfaiye ve TREDAŞ ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından güvenlik önlemleri alınırken, muhtemel bir tehlikenin önüne geçmek amacıyla bölgede elektrik akımı kesildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sonrası arıza giderildi. - TEKİRDAĞ