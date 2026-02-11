Tekirdağ'da Ergenlik Semineri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tekirdağ'da Ergenlik Semineri

Tekirdağ\'da Ergenlik Semineri
11.02.2026 09:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da düzenlenen seminerde ergenlik sorunları ve aile içi iletişimin önemi vurgulandı.

Tekirdağ'da "Ergenlik Problemleri" konulu seminer düzenlendi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, ergenlik döneminin sağlıklı bir şekilde yönetilmesinde aile içi iletişimin büyük önem taşıdığını söyledi.

Ebeveynlerin çocuklarını anlayan, destekleyen ve güven temelli bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini belirten Yeniyol, okul rehberlik hizmetleri ile aile iş birliğinin güçlendirilmesinin çocukların ruhsal ve sosyal gelişimine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Seminerde, Gelişim Üniversitesi Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Yulaf tarafından ergenlik döneminde sık karşılaşılan davranışsal ve duygusal sorunlar ile bu sorunların nedenleri ve çözüm yolları bilimsel veriler ışığında ele alındı.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Kırmızı, okul ve kurum müdürleri, rehber öğretmenler ile veliler katıldı.

Kaynak: AA

Yahya Kemal Beyatlı, Ergenlik, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Ergenlik Semineri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Dedikoduyu duyup 4 kişiyi vurdu, özel harekat yaka paça böyle aldı Dedikoduyu duyup 4 kişiyi vurdu, özel harekat yaka paça böyle aldı
Sahra Şaş’ın dekoltesine ekipten jet müdahale Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
Fenerbahçe’ye Amrabat şoku Fenerbahçe'ye Amrabat şoku

09:50
İşte futbol bu Como, Napoli’yi de devirerek, Inter’in rakibi oldu
İşte futbol bu! Como, Napoli'yi de devirerek, Inter'in rakibi oldu
09:31
Rakibe gol oldu yağdılar En-Nesyri yeni takımında resmen alev aldı
Rakibe gol oldu yağdılar! En-Nesyri yeni takımında resmen alev aldı
09:31
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
08:46
Emekli maaşlarına 5 aşamalı model geliyor Sıfır zam alabilirler
Emekli maaşlarına 5 aşamalı model geliyor! Sıfır zam alabilirler
08:16
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Türkeş’in arabasıyla gündem oldu, hafızlıkta Türkiye birincisi çıktı
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi! Türkeş'in arabasıyla gündem oldu, hafızlıkta Türkiye birincisi çıktı
07:37
CHP’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı’na atanmasına ilk yorum
CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 10:01:35. #7.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Ergenlik Semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.