Tekirdağ'da Facia; Dereye Uçan Otomobilde 3'ü Çocuk 8 Kişi Öldü (4)

YARIN TOPRAĞA VERİLECEKLER Tekirdağ
'da dereye uçan otomobilde ölen 8 kişi yarın Edirne
'nin Uzunköprü
ilçesi ile Tekirdağ'ın Kapaklı
ilçelerinde toprağa verilecek.
Kazada ölenlerin Erkan Aslan
, çocukları Buğra Barış Arslan ve Buğlem Arslan, kayınpederi Mustafa Öner
, kayınvalidesi Ayşe Öner, kız kardeşi Pınar
Aldemir, Aldemir'in çocukları Seyit Abdullah Aldemir ve Emir Umeyr Aldemir olduğu belirtildi. Erkan Arslan
, çocukları Buğra Barış Arslan ve Buğlem Arslan ile Uzunköprü merkezde, Mustafa Öner eşi Ayşe Öner ile Uzunköprü'nün Kiremitçisalih köyünde, Pınar Aldemir ise çocukları Seyit Abdullah ve Emir Umeyr ile Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yarın toprağa verilecek.