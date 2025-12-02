Tekirdağ'da Feci Kaza: İki Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tekirdağ'da Feci Kaza: İki Ölü

Haberin Videosunu İzleyin
Tekirdağ\'da Feci Kaza: İki Ölü
02.12.2025 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tekirdağ\'da Feci Kaza: İki Ölü
Haber Videosu

Tekirdağ'da TIR ve iki aracın karıştığı kazada infaz koruma memuru ve kardeşi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da biri TIR, 3 aracın karıştığı kazada infaz koruma memuru Mehmet Sadi Genç (27) ile yanındaki kardeşi Semih Genç (23), hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kaza, saat 23.30 sıralarında Tekirdağ- Malkara kara yolunun Yağcı Kavşağı'nda meydana geldi. Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz koruma memuru Mehmet Sadi Genç'in kullandığı 59 AGJ 365 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapan Kamil İ.'nin (63) kullandığı 45 YB 417 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Bu sırada arkadan gelen Y. G. yönetimindeki 10 H 1032 plakalı otomobil de 59 AGJ 365 plakalı otomobile çarptı. Sürücü Genç ile yanındaki kardeşi Semih Genç otomobilde sıkışırken, diğer otomobildeki H.G. ise hafif yaralandı.

TIR VE OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde, otomobildeki Mehmet Sadi Genç ile yanındaki kardeşi Semih Genç öldüğü belirlendi. Jandarma, TIR sürücüsü Kamil İ. ile otomobil sürücüsü Y.G.'yi gözaltına aldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Mehmet Sadi, Tekirdağ, Güvenlik, Jandarma, Malkara, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Feci Kaza: İki Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de arızalı araçtan cephanelik çıktı Eskişehir'de arızalı araçtan cephanelik çıktı!
Bosnalı taraftarlardan Sırbistan Cumhurbaşkanı’na pankartlı tepki Bosnalı taraftarlardan Sırbistan Cumhurbaşkanı'na pankartlı tepki
Çanakkale Savaşı’nın kahramanlarından Bu fotoğrafını ilk kez görüyorsunuz Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından! Bu fotoğrafını ilk kez görüyorsunuz
Cezaevine girmemek için söylediği ’’Hamileyim’’ yalanı tutmadı Cezaevine girmemek için söylediği ''Hamileyim'' yalanı tutmadı
2 kardeşe saldıran pitbulun sahibi tutuklandı Köpeği tasmasız gezdirdiği anlar kamerada 2 kardeşe saldıran pitbulun sahibi tutuklandı! Köpeği tasmasız gezdirdiği anlar kamerada
Kadına şiddet uygulayıp canlı yayınlayan adam yakalandı Kadına şiddet uygulayıp canlı yayınlayan adam yakalandı
Altın bulmak için 600 yıllık mezarları kazıp kemikleri çıkardılar Altın bulmak için 600 yıllık mezarları kazıp kemikleri çıkardılar
Avrupa devleri tek tek dökülüyor 3 takım da liderliğini kaybetti Avrupa devleri tek tek dökülüyor! 3 takım da liderliğini kaybetti

14:16
Mert Hakan’ın golden sonra yaptıkları olay oldu
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu
14:12
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül derbi sonrası havalimanında gözaltına alındı
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül derbi sonrası havalimanında gözaltına alındı
13:44
“Cellat“ gerilimi tırmanıyor Tuncer Bakırhan’dan Özel’e sert yanıt
"Cellat" gerilimi tırmanıyor! Tuncer Bakırhan'dan Özel'e sert yanıt
13:38
5 kişilik aile aynı motosiklete bindi, sonuç felaket oldu
5 kişilik aile aynı motosiklete bindi, sonuç felaket oldu
13:25
Papa İznik’te dengeleri değiştirdi Konut fiyatları aldı başını gidiyor
Papa İznik'te dengeleri değiştirdi! Konut fiyatları aldı başını gidiyor
12:20
DEM Parti heyeti İmralı’ya gitti: Heyette 3 isim var
DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti: Heyette 3 isim var
12:03
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı
11:54
Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi Ödenen maaşlar geri istenecek
Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Ödenen maaşlar geri istenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2025 15:01:15. #7.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Feci Kaza: İki Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.