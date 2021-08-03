Son dakika haberleri... Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, hurda- kağıt ve plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin fabrikayı sardığı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 22.00 sıralarında saat Ergene ilçesinin Marmaracık Mahallesi'nde bulunan hurda kağıt ve plastik geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede depo bölümünü sararken, tesis çalışanlarının ihbarıyla bölgeye Ergene, Çorlu ile diğer çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.