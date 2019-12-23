Tekirdağ'da "Gülsin Onay Piyano Günleri" başladı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Tekirdağ'da 'Gülsin Onay Piyano Günleri' başladı - Son Dakika Magazin

Tekirdağ'da "Gülsin Onay Piyano Günleri" başladı

6 saat önce

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, dünyaca ünlü devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay ve Ancyra Ensemble konser verdi.

Tekirdağ'da

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, dünyaca ünlü devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay ve Ancyra Ensemble konser verdi.


Gülsin Onay konserinde Mozart, Beethoven ve Elgar'dan eserler seslendirdi.


Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte Gülsin Onay'ın performansı izleyenlerden büyük alkış aldı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, açılışta yaptığı konuşmada, Tekirdağlıların kültür ve sanata büyük önem verdiğini söyledi.


Etkinliğin 4 gün süreceğini belirten Albayrak, "Tekirdağ büyük ve kadim bir şehir, kültüre ve kültürel değerlere önem veren bir anlayışa sahip. Bu etkinliklerimizi daha da sıklaştıracağız." dedi.

Yahya Kemal Beyatlı, Gülsin Onay, Tekirdağ, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:20 
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