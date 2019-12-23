Tekirdağ'da

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, dünyaca ünlü devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay ve Ancyra Ensemble konser verdi.



Gülsin Onay konserinde Mozart, Beethoven ve Elgar'dan eserler seslendirdi.



Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte Gülsin Onay'ın performansı izleyenlerden büyük alkış aldı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, açılışta yaptığı konuşmada, Tekirdağlıların kültür ve sanata büyük önem verdiğini söyledi.



Etkinliğin 4 gün süreceğini belirten Albayrak, "Tekirdağ büyük ve kadim bir şehir, kültüre ve kültürel değerlere önem veren bir anlayışa sahip. Bu etkinliklerimizi daha da sıklaştıracağız." dedi.