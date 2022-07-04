Tekirdağ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

04.07.2022 17:53
Tekirdağ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, hafif ticari aracın önündeki otomobile çarpmasıyla meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, hafif ticari aracın önündeki otomobile çarpmasıyla meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yenice Mahallesi Çiftlikler mevkinde meydana geldi. Çorlu'dan Tekirdağ istikametine giden K.T., yönetimindeki 34 VZ 3865 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle önünde seyreden  A.G.'nin kullandığı 17 RS 277 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç yan yattı. Kazada, otomobil ve hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Çorlu'daki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle Çorlu-Tekirdağ kara yolu kısa süre trafiğe kapandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


YORUMLAR
500
Tekirdağ'dan kısa kısa Tekirdağ'dan kısa kısa Canı kayısı çekti, tırmandığı ağaçtan yere çakıldı Canı kayısı çekti, tırmandığı ağaçtan yere çakıldı
Kaynak: DHA

Tekirdağ, Tragger, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:42 Bahar Candan pembe parlak bikinisiyle olan pozunu "Evlenince sileceğim" diyerek paylaştı
17:33 Acun Ilıcalı, başarısızlığın sorumlusunu Aziz Yıldırım gösterdi... Fenerbahçe camiası karıştı
17:29 İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Görevim son bulabilir" çıkışına CHP'den yanıt: Gönlü rahat olsun
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
16:49 Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
16:15 Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 17:57:22. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement