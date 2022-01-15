Tekirdağ'da içme suyu isale hattı törenle açıldı - Son Dakika

Malkara ilçesinde yapımı tamamlanan içme suyu isale hattı ve tesisleri törenle hizmete girdi.

Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluşu Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) tarafından Yörgüç Mahallesi'nden başlayarak Çavuşköy- OSB su deposunda son bulan yaklaşık 30 milyon lira yatırım maliyetine sahip 22 bin 832 metre uzunluğundaki içme suyu isale hattı ve tesislerinin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, törende yaptığı konuşmada, ilçe merkezleri ile kırsal mahalleler arasında ayrım gözetmeksizin hizmet, yatırım ve projeler gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyledi.

2014 yılından bu yana kırsal mahallelerin hak ettiği hizmetleri aldığını belirten Albayrak, "Geride bıraktığımız 8 yıla yakın süre içerisinde Tekirdağ'ın altyapı sorunlarını büyük ölçüde çözdük. Bugün burada Malkara ilçemize bağlı Yörgüç ve Çavuşköy mahallelerimize hizmet verecek içme suyu hattı, depo ve terfi merkezlerimizin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Törende Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, İller Bankası Bölge Müdürü Ferit Yüksel ve TESKİ Genel Müdürü Turhan Toprak da konuşma yaptı.

Açılış törenine CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da katıldı.