Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasın 5 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasın 5 kişi yaralandı. Kaza, Saray ilçesi Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Çerkezköy'den Saray istikametine seyreden Yunus E. idaresindeki 34 GC 7636 Plakalı otomobil aynı yönde seyreden Erkut K. idaresindeki 34 VL 3370 plakalı otomobille Büyükyoncalı Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

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