Tekirdağ'da Kaçak Ürün Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Tekirdağ'da Kaçak Ürün Operasyonu

Tekirdağ\'da Kaçak Ürün Operasyonu
21.01.2026 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ genelinde yürütülen çalışmalarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, 18 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 01-20 Ocak tarihlerinde il genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda 2 bin 215 litre etil alkol, 222 şişe gümrük kaçağı alkollü içki, 560 adet gözlük, 638 bin 420 adet dolu ve boş makaron, 834 paket sigara, 3 bin 380 adet sahte ve kaçak bandrol, 110 kilogram tütün, 70 adet puro, 19 adet elektronik sigara, 6 adet sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör, 1 adet kuru sıkı tabanca, 60 adet tabanca mermisi, 2 kilogram gümüş, 24 adet cinsel içerikli ürün ile 1 adet kopya düzeneği ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 108 bin 400 TL'ye de el konuldu.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında 5607, 4733, 6136, 6114 sayılı kanunların yanı sıra tefecilik ve nitelikli yağma suçlarından yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Tekirdağ'da Kaçak Ürün Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye ordusu Ayn el-Arab hattında Haseke’de şiddetli çatışmalar yaşanıyor Suriye ordusu Ayn el-Arab hattında! Haseke'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Bakanlıktan ’yoğun kar yağışı’ ve ’fırtına’ uyarısı Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' ve 'fırtına' uyarısı
Tipi hayatı felç etti Taburcu olan anne ve bebeğinin imdadına “kepçe“ yetişti Tipi hayatı felç etti! Taburcu olan anne ve bebeğinin imdadına "kepçe" yetişti
Narlıdere Kaymakamı’nın ziyareti büyük tartışma yarattı Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı Polise taş atıldı, arbede çıktı DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı! Polise taş atıldı, arbede çıktı
Batman’da dev yasa dışı bahis operasyonu: İşlem hacmi 125 milyon lira Batman'da dev yasa dışı bahis operasyonu: İşlem hacmi 125 milyon lira

12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
12:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
12:10
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
11:57
Aile vahşetinden yeni detay İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
11:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe’de görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe'de görüşecek
11:47
Vatandaşlık maaşı geliyor Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Vatandaşlık maaşı geliyor! Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 13:02:12. #7.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Kaçak Ürün Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.