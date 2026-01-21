Tekirdağ\'da Kaçak Ürün Operasyonu

Tekirdağ genelinde yürütülen çalışmalarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, 18 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 01-20 Ocak tarihlerinde il genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda 2 bin 215 litre etil alkol, 222 şişe gümrük kaçağı alkollü içki, 560 adet gözlük, 638 bin 420 adet dolu ve boş makaron, 834 paket sigara, 3 bin 380 adet sahte ve kaçak bandrol, 110 kilogram tütün, 70 adet puro, 19 adet elektronik sigara, 6 adet sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör, 1 adet kuru sıkı tabanca, 60 adet tabanca mermisi, 2 kilogram gümüş, 24 adet cinsel içerikli ürün ile 1 adet kopya düzeneği ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 108 bin 400 TL'ye de el konuldu.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında 5607, 4733, 6136, 6114 sayılı kanunların yanı sıra tefecilik ve nitelikli yağma suçlarından yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - TEKİRDAĞ