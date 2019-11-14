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Tekirdağ'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Tekirdağ'da, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Tekirdağ'da, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muratlı ilçesinde Cengiz Al'ın kullandığı 16 LLV 53 plakalı kamyonet ile Mesut Özbudak idaresindeki 59 AZ 159 plakalı otomobil, Yeşilsırt Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan Temel İnce yaralanırken, otomobildeki Azize ve Cevriye Özbudak hayatını kaybetti.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilde sıkışan Azize ve Cevriye Özbudak'ın cesetleri bulundukları yerden çıkarılarak, aynı hastanenin morguna gönderildi.

Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 07:32 Kaynak: AA
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