Tekirdağ'da kentsel dönüşüm çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Tekirdağ'da Dünya Bankasınca desteklenen "Kent Ölçeğinde Afet ve İklim Riski Değerlendirmelerinin Yapılmasında Belediyelerin Desteklenmesine Yönelik Teknik Destek Projesi" kapsamında çalıştay düzenlendi.

Kentteki bir otelde düzenlenen çalıştayda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ'da kentsel dönüşümün gerekliliğine işaret etti.

Tekirdağ'ın deprem bölgesinde olduğunun altını çizen Albayrak, "Tekirdağ'da bir kentsel dönüşüm şart. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de depreme hazırlık çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu anlamda Dünya Bankasının proje desteğini almak ve böylesine bir çalıştaya ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Destek ve katkıları için Dünya Bankası yetkililerine ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcilerine teşekkür ediyorum. Çalıştayın başarılı ve verimli olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Dönüşüm Alanları Daire Başkanı Banu Behram Kuran ve Dünya Bankası Kıdemli Kentsel Kalkınma Uzmanı Ahmet Kındap proje hakkında bilgiler verdi.