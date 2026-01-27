Tekirdağ'da Lodos nedeniyle Deniz Ulaşımı Aksamaları - Son Dakika
Tekirdağ'da Lodos nedeniyle Deniz Ulaşımı Aksamaları

Tekirdağ'da Lodos nedeniyle Deniz Ulaşımı Aksamaları
27.01.2026 10:16
Marmara Denizi'ndeki lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiledi, balıkçılar denize açılamadı.

Marmara Denizi'nde etkili olan lodos nedeniyle Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 12 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirlemek zorunda kaldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar da denize açılamadı. Lodosun etkisiyle oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıkları sürükledi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların rüzgarın etkisini kaybetmesini beklediğini söyledi.

Kentte hava sıcaklığı 10 derece ölçülürken, lodosun etkisini 2 gün daha sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.