Tekirdağ'da Lodos Sebebiyle Sahil Sular Altında

Tekirdağ\'da Lodos Sebebiyle Sahil Sular Altında
08.01.2026 12:21
Marmara Denizi'nde şiddetli lodos, Tekirdağ sahilini suyla kaplayarak günlük yaşama olumsuz etkiledi.

Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Tekirdağ sahil şeridi sular altında kalırken, denizdeki olumsuz hava şartları günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli lodos, Tekirdağ'da sahil alanlarının suyla kaplanmasına neden oldu. Dalgaların boyunun yükselmesiyle birlikte sahil alan deniz suyuyla dolarken, çok sayıda büyük gemi güvenlik gerekçesiyle Tekirdağ açıklarında demirledi. Olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçı tekneleri de limana sığınarak denize açılmadı.

Sahilin suyla kaplanması sebebiyle kıyıda bulunan seyyar satıcılara ait araçlar ve tezgahlar su içerisinde kaldı. Dalgaların şiddeti zaman zaman korkutucu boyutlara ulaşırken, denizin kenarında bulunan korkulukların bir kısmı dalgaların etkisiyle kırılarak kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar sahil kesiminden uzak durmaları konusunda uyarılırken, ekipler hasar tespit çalışması yaptı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

