Tekirdağ'da "Milli Mücadelenin 100. Yılında Kahramanmaraş" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 'Milli Mücadelenin 100. Yılında Kahramanmaraş' etkinliği - Son Dakika

Tekirdağ'da "Milli Mücadelenin 100. Yılında Kahramanmaraş" etkinliği

6 saat önce

Tekirdağ Valiliği tarafından "Milli Mücadelenin 100. Yılında Kahramanmaraş" etkinliği düzenlendi.

Tekirdağ'da

Tekirdağ Valiliği tarafından "Milli Mücadelenin 100. Yılında Kahramanmaraş" etkinliği düzenlendi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen programa Vali Aziz Yıldırım, Vali Yardımcısı Ahmet Narinoğlu, Asalet Karabulut, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve vatandaşlar katıldı.

Program öncesi vatandaşlara Maraş dondurması ve yöresel lezzetler ikram edildi.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Narinoğlu, Kahramanmaraş'ın tarihte kendi kendini kurtaran ilk ve tek şehir olduğunu söyledi.

Narinoğlu, Maraş direnişinin yediden yetmişe bütün halk tarafından yapıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Düşmanların Anadolu'da tutunamayacağını bize Maraş göstermiştir. Maraş, işgal altındaki diğer şehirlere rol model olmuştur. Halkın direniş ümidi ve iman direnci artmıştır. Düşmanın Anadolu'ya yayılmasının önü kesilmiştir. Türk milletinin mücadelesi de mazlum millete model olmuştur. 12 Şubat 1920'de kendi mücadelesini vererek kendini kurtaran şehir Maraş'ın kurtuluşunun 100. yılında tarih yeniden yazılıyor."

Konuşmaların ardından müzik dinletisi ve çeşitli gösteriler yapıldı.

Kahramanmaraş, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:38 Kaynak: AA
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