Tekirdağ'da "mor kadraj" sezonu - Son Dakika
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Tekirdağ'da "mor kadraj" sezonu

23.06.2022 11:22

Tekirdağ'da fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı olan lavanta tarlaları ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Tekirdağ'da fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı olan lavanta tarlaları ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Göz kamaştıran mor rengiyle ilgi çeken lavanta tarlalarını fon yapan fotoğraf severler en güzel kareleri yakalamaya çalışıyor.

Ziyaretçiler, tarlalarda oluşturulan farklı dekorlarda fotoğraf çekmek için birbiriyle yarışıyor.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği Başkanı Güven Çelik, AA muhabirine Tekirdağ'da lavanta tarlalarının fotoğraf meraklıları için bir çekim alanı oluşturduğunu söyledi.

Çelik, lavanta tarlalarındaki güzellikleri karelerine yansıtmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Kanola tarlalarının ardından lavantaların renklerinin belli olmasıyla birlikte fotoğrafçılar olarak tarlalara gelmeye başladık. Lavantaların renkleri çok güzel. Burada arkadaşlarımızı veya çocukları çekiyoruz. Çok güzel kareler ortaya çıkıyor. Fotoğraf tutkunları buraya koşarak geliyor." dedi.

Fotoğraf tutkunu Alper Eral da amatör fotoğrafçılar olarak yıl boyunca doğanın sunduğu güzellikleri fotoğraflamaya çalıştıklarını dile getirerek, "Bu dönemde de lavantaların açtığı dönemler. Lavanta tarlalarında çok güzel görseller var. Biz de bu güzellikleri fotoğraflamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da lavanta tarlalarının fotoğraf meraklılarının ilgi odağı haline geldiğini dile getirdi.

Hacıoğlu, Tekirdağ'ın her haliyle ziyaretçilerine doğal bir fotoğraf ortamı sunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kentin güzellikleri doğal bir fotoğraf stüdyosu oluşturuyor. Ganos Dağları'nın yazı ayrı, baharı ayrı, kışı ayrı güzel. Fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor. Kanola ve ayçiçeğinin yanı sıra son dönemlerle de özellikle lavanta tarlaları büyüleyici kokusu ve gösterişiyle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Sadece Tekirdağ'daki fotoğraf sanatçıları değil, Trakya ve İstanbul'daki fotoğraf sanatçıları buraya geliyor."

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Kaynak: AA

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