Tekirdağ'da öğretmenler mikrofon başına geçti "Uzaklaştıkça yakınlaşıyoruz" klibi çekti - Son Dakika

Tekirdağ'da öğretmenler mikrofon başına geçti "Uzaklaştıkça yakınlaşıyoruz" klibi çekti

23.11.2020 16:37
Tekirdağ'da öğretmenler mikrofon başına geçti

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şarkılarını öğretmenlerin söylediği klip hazırladı.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şarkılarını öğretmenlerin söylediği klip hazırladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabında paylaşılan ve "24 Kasım Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun" mesajıyla başlayan videoda "Uzaklaştıkça yakınlaşıyoruz" etiketi yer aldı.

Adile Naşit'in Hababam Sınıfı filminde zil çaldığı sahneden görüntünün de yer aldığı klipte "Okulumuzu özledik, öğrencilerimizi özledik" mesajı paylaşıldı.

Sanatçı Kayahan'ın "Bizimkisi bir aşk hikayesi" şarkısı melodisine yazdıkları sözleri okuyan öğretmenler, öğrencilerine duydukları sevgiyi anlattı.

"Anneden sonra en sıcak kuşak, her zaman sesi kulaklarda, öğretmen kalbin değerlisi, bizimkisi bir aşk hikayesi/ Bu çocuklar benim, geleceğim emeğim, bir öğretmen olarak en kutsal görevdeyim/ Bizimkisi umut hikayesi, çocuklar ülkemin geleceği, çalışıp azmedip başararak boşa götürmez emekleri/ Bizimkisi bir aşk hikayesi, öğretmen öğrenci ilişkisi, çocukluk gençlik yaşlılıkta unutulmaz öğretmenin sevgisi" sözlerini melodi ile buluşturan öğretmenler, klibi şehit meslektaşları anısına paylaştı.

Klipte "Ziya öğretmenim burası bizde" etiketi de yer aldı.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü, Öğretmenler Günü, Love Story, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da öğretmenler mikrofon başına geçti 'Uzaklaştıkça yakınlaşıyoruz' klibi çekti - Son Dakika


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