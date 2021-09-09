Tekirdağ'da okul güvenliği toplantısı - Son Dakika

Tekirdağ'da okul güvenliği toplantısı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yeni eğitim ve öğretim yılı için güvenlik toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yeni eğitim ve öğretim yılı için güvenlik toplantısı düzenlendi. Okul Güvenliği Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda yapıldı. Okulların güvenliği için alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda emniyet, asayiş konuları ile okul bölgesindeki sosyal, ekonomik ve kültürel durumlar göz önünde bulundurularak, okul bazlı öncelik analizlerinin yapılması konuları görüşüldü. Aynı zamanda okullarda mevcut güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi, yeni güvenlik tedbirlerinin planlanması konuları da ele alındı. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdür V. Serdar Kurtoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halit Eren, Halk Sağlığı Müdürü Hacı Bayram Zengin, İŞ-KUR İl Müdürü Yaşar Esen katıldı. - TEKİRDAĞ

Son Dakika

Sahte doktor yakayı ele verdi! Yapılan baskında tedavi için kullandığı canlı sülükler de toplandı

Kuruyan gölün görüntüsü, kış aylarını hatırlattı! Tuzu uzaktan görenler kar sanıyor

Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti

İBB, Marmara Denizi ile kıyısı olan ilçelerde "tsunami tahliye yolu" tabelaları yerleştirdi

Granyoz ve eşkina balığı 70, kafasındaki taş 600 lira! Karakulak balığının ise şifalı olduğuna inanılıyor

Fenerbahçe'yi istemeyip Liverpool'a giden Samed Yeşil, fabrikada işçi olarak çalışıyor

17 yaşında vurularak öldürülen Cemile'nin annesinden yürek burkan sözler: Kızımı, arkadaş çevresi öldürdü

Jeremain Lens, Beşiktaş'a kan kusturuyor! Takımdan ayrılmak için bir de araba talep etmiş