Tekirdağ'da ormanlık alanda yapılan kazıda kemik parçaları bulundu - Son Dakika
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Tekirdağ'da ormanlık alanda yapılan kazıda kemik parçaları bulundu

18 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ihbar üzerine ormanlık alanda yapılan kazıda kemik parçaları bulundu.

Tekirdağ'da ormanlık alanda yapılan kazıda kemik parçaları bulundu, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ihbar üzerine ormanlık alanda yapılan kazıda kemik parçaları bulundu.

Hacıevhat Mahallesi'nde ikamet eden ve kendisinden 16 aydır haber alınamayan Cemalettin Obut'un öldürülüp gömüldüğü ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahmetpaşa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kazı yaptırdı.

Kazıda bazı kemik parçaları bulundu.

Kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili olarak Hayri A, Hasan A. ve M.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hayri A. ve Hasan A. tutuklandı.

M.A. ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Olayla ilgili bir şüphelinin de başka bir suç nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Tekirdağ, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:12 Kaynak: AA
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