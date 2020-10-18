Tekirdağ'da, otomobilin takla attığı kaza kamerada - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da, sürücüsünün hız yaptığı otomobil, refüje çarparak, ağacı devirdikten sonra takla atıp, karşı şeritte ters döndü. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, 0.98 promil alkollü olduğu belirlenen ve yerinden ayrılan sürücü, otoparkta yakalandı.

Kaza, gece merkez Süleymanpaşa ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. Hız yaptığı belirtilen B.S.A.'nın kullandığı 39 AZ 250 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüje çarptı. Ağacı da deviren otomobil, takla atarak, karşı şeritte ters döndü. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, aracın içinde kimsenin olmadığını fark edince çevrede araştırma yaptı. Kazayı görenler ise sürücünün araçtan çıkıp, bölgeden ayrıldığını söyledi. Polis ekipleri, kaza yapıp, kaçtığı iddia edilen sürücüyü aracının götürüldüğü otoparkta yakaladı. B.S.A.'nın, hastanede yapılan kontrolde, 0.98 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.