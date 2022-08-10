Tekirdağ'da sağanak etkili oldu - Son Dakika
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Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

10.08.2022 11:10

Tekirdağ'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Tekirdağ'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle Hükümet ve Hayrabolu caddelerinde yoğun su birikintileri oluştu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı rögarların yağış nedeniyle taştığı kentte, polis ekipleri herhangi bir olumsuz yaşanmaması için yollarda tedbir aldı.

Karadeniz Mahallesi ve Hayrabolu Caddesi'ndeki alt geçitlerde bazı araçlar oluşan yoğun su birikintilerinde mahsur kaldı.

Bazı sürücüler araçlarını kendi imkanlarıyla bulundukları yerden çıkardı, bazıları da yetkililerden yardım istedi.

Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde de sağanak nedeniyle trafikte zaman zaman aksama yaşandı.

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Kaynak: AA

Hayrabolu, Tekirdağ, Hükümet, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da sağanak etkili oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da sağanak etkili oldu - Son Dakika
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