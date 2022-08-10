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Bazı sürücüler araçlarını kendi imkanlarıyla bulundukları yerden çıkardı, bazıları da yetkililerden yardım istedi.

Bazı rögarların yağış nedeniyle taştığı kentte, polis ekipleri herhangi bir olumsuz yaşanmaması için yollarda tedbir aldı.

Kaynak: AA

Hayrabolu, Tekirdağ, Hükümet, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da sağanak etkili oldu - Son Dakika

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